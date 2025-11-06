बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

Bihar Election 1st phase voting : बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर समेत 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी।
इन 18 जिलों में मतदान : आज मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर जिले में मतदान हो रहा है।
इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर : पहले चरण की वोटिंग में सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत सरकार के कई मंत्रियों के भाग्य को मतदाता ईवीएम में बंद करेंगे। वहीं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के राघोपुर क्षेत्र में भी आज ही वोट डाले जाएंगे। इस चरण में भाजपा के नितिन नवीन (बैंकिपुर), संजय सरावगी (दरभंगा), जिबेश कुमार (जाले) और केदार प्रसाद गुप्ता (कुरहनी) अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं। वहीं जदयू के श्रवण कुमार (नालंदा) और विजय कुमार चौधरी (सरायरंजन) की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी।
इन सीटों पर भी नजर : महुआ के मतदाता तेजप्रताप का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे तो मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह में कड़ा मुकाबला है। रघुनाथपुर में मोहम्मद शाहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहाब भी आज चुनाव मैदान में हैं। मतदाता आज लोकगायक मैथिली ठाकुर (भाजपा- अलीगंज), भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (आरजेडी- छपरा) और रितेश पांडे (जनसुराज पार्टी-करगहर) का राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे।
121 सीटों में 102 सामान्य सीटें है जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल इसमें 1192 पुरुष और 122 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। प्रथम चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता 1314 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद करेंगे।
