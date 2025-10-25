लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार अमेरिका से दिल्ली लाया गया

AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए लीग मैच में इंग्लैंड को 7 विकेटों से हराकर महिला एकदिवसीय विश्वकप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में भारत से होगा।98 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही लिचफील्ड 5 रनों पर आउट हो गई वही एलिसा पेरी बिना खाता खोले आउट हो गई। एलिसा हीली की जगह सलामी बल्लेबाजी करने वाली वॉल (34 रन) और 42 रन बनाने वाली बेथ मूनी ने मैच को एकतरफा बना दिया।