शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
नई दिल्ली , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (23:10 IST)

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार अमेरिका से दिल्ली लाया गया

Lakhwinder Kumar
सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की सहायता से कुख्यात अपराधी लखविंदर कुमार को अमेरिका से वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है। लखविंदर कुमार हरियाणा पुलिस को कई मामलों में वांछित था। इसमें रंगदारी, धमकाना, गैर कानूनी हथियार रखना और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
25 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारते ही हरियाणा पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस की मांग पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।सीबीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों पर नजर रखने के लिए इंटरपोल के जरिए कार्रवाई करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल की मदद से 130 से ज्यादा अपराधियों को वापस भारत लाया जा चुका है।
क्या हुआ था 2011 में चांदी का हाल? क्या सोना-चांदी खरीदने का यह सही समय है

क्या हुआ था 2011 में चांदी का हाल? क्या सोना-चांदी खरीदने का यह सही समय हैGold and Silver Prices fall after Diwali: वैश्विक स्तर पर शांति की बढ़ती उम्मीदों और त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद सोने और चांदी के दामों में जिस तरह से उच्चतम स्तर से बड़ी गिरावट देखने में आई है, उसने निवेशकों के कान खड़े कर दिए हैं। मुनाफा वसूली के साथ ही डॉलर की मजबूती भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह बनी।

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेना

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेनाAmerica-Venezuela Tension Update News : अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में 10 हजार सैनिकों और करीब दर्जनों एयरक्रॉफ्ट कैरियर व युद्धपोतों की तैनाती करके युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की युद्ध तैयारियों के जवाब में राष्ट्रपति मादुरो ने भी वार रूम में बैठक की। अब जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी रूसी हथियारों की तैनाती कर दी है।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहींमध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाले को इंदौर प्रशासन ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की है। इंदौर पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत की थी। शिकायत में अधिकारी ने बताया कि छेड़छाड़ दो महिला क्रिकेटरों के साथ हुई।

चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरल

चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरलमहाराष्ट्र के नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बैठने को लेकर 2 महिला अधिकारी भिड़ गईं। नागपुर के रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2 महिला उच्चाधिकारियों के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया।

Punjab : माता-पिता ने नशे के लिए 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेचा, पंजाब का है मामला

Punjab : माता-पिता ने नशे के लिए 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेचा, पंजाब का है मामलापंजाब के मानसा में नशे के आदी एक माता-पिता ने नशा करने के लिए अपने 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेच दिया। मामले का पता तब चला जब बच्चे की मौसी ने पुलिस से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और बच्चा बेचने वाले और खरीदने वाले परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

JDU का बड़ा फैसला, 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित

JDU का बड़ा फैसला, 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासितबिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है।

इंदौर में द.अफ्रीका को रौंदकर ऑस्ट्रेलिया बनी टेबल टॉपर, भारत से होगा सेमीफाइनल

इंदौर में द.अफ्रीका को रौंदकर ऑस्ट्रेलिया बनी टेबल टॉपर, भारत से होगा सेमीफाइनलAUSvsIND ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए लीग मैच में इंग्लैंड को 7 विकेटों से हराकर महिला एकदिवसीय विश्वकप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में भारत से होगा।98 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही लिचफील्ड 5 रनों पर आउट हो गई वही एलिसा पेरी बिना खाता खोले आउट हो गई। एलिसा हीली की जगह सलामी बल्लेबाजी करने वाली वॉल (34 रन) और 42 रन बनाने वाली बेथ मूनी ने मैच को एकतरफा बना दिया।

UP : बुर्के की आड़ में पनप रहा है आतंकवाद और फर्जीवाड़ा, संगीत सोम ने फिर दिया विवादित बयान

UP : बुर्के की आड़ में पनप रहा है आतंकवाद और फर्जीवाड़ा, संगीत सोम ने फिर दिया विवादित बयानभाजपा के फायरब्रांड नेता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा पनप रहा है। संगीत सोम ने नारी सशक्तिकरण के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने करीब 1000 महिलाओं को दिवाली उपहार वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर तीखे बयान दिए है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
