रूड़की में महिला भिखारिन के पास खजाना, कट्टों में मिले नोट और सिक्के, 12 सालों से मांग रही थी भीख

मानसिक रूप से अस्थिर मानी जाने वाली यह महिला दिनभर भीख मांगकर अपने झोले में कुछ न कुछ जमा करती थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम हो सकती है। बरामद हुई राशि लगभग एक लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma