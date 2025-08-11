उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून में स्कूलों में अवकाश घोषित

Red alert for rain in Uttarakhand: उत्तराखंड (Uttarakhand) में भारी से बहुत भारी बारिश (heavy to very heavy rains) का 'रेड अलर्ट' जारी किए जाने के बाद देहरादून (Dehradun) तथा राज्य के कुछ और क्षेत्रों में सोमवार को स्कूलों में अवकाश (schools closed) घोषित कर दिया गया। राज्य की राजधानी देहरादून में भी रविवार रात से लगातार मूसलधार बारिश जारी है और रिस्पना, बिंदाल सहित कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं।ALSO READ: Weather Updates: उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम उत्तराखंड (Uttarakhand) में भारी से बहुत भारी बारिश (heavy to very heavy rains) का 'रेड अलर्ट' जारी किए जाने के बाद देहरादून (Dehradun) तथा राज्य के कुछ और क्षेत्रों में सोमवार को स्कूलों में अवकाश (schools closed) घोषित कर दिया गया। राज्य की राजधानी देहरादून में भी रविवार रात से लगातार मूसलधार बारिश जारी है और रिस्पना, बिंदाल सहित कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं।

नाले के उफान में 2 बच्चे बह गए : पुलिस ने बताया कि देहरादून के शांति विहार में लगातार बारिश से उफान पर आए एक नाले में 2 बच्चे बह गए जिसमें से 1 की मौत हो गई जबकि दूसरे को बचा लिया गया। रविवार को हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश अभियान चलाया और आहिल (10) को बाहर निकाल लिया। हालांकि नाले में बहे दूसरे बच्चे सलमान (11) का तत्काल पता नहीं चला और बाद में उसका शव मोथरोवाला के पास रिस्पना नदी से बरामद हुआ।ALSO READ: Weather Update: यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कहां कैसा रहेगा मौसम? पुलिस ने बताया कि देहरादून के शांति विहार में लगातार बारिश से उफान पर आए एक नाले में 2 बच्चे बह गए जिसमें से 1 की मौत हो गई जबकि दूसरे को बचा लिया गया। रविवार को हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश अभियान चलाया और आहिल (10) को बाहर निकाल लिया। हालांकि नाले में बहे दूसरे बच्चे सलमान (11) का तत्काल पता नहीं चला और बाद में उसका शव मोथरोवाला के पास रिस्पना नदी से बरामद हुआ।

इन नगरों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी : मौसम विभाग ने पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए 3 घंटे में अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधमसिंह नगर में अलग-अलग स्थानों पर कहीं मध्यम से भारी तथा कहीं भारी से बेहद भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। इसे देखते हुए देहरादून तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।ALSO READ: Weather Updates: भारी बारिश से उत्तराखंड में तबाही, जानिए कैसा है अन्य राज्यों का मौसम? मौसम विभाग ने पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए 3 घंटे में अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधमसिंह नगर में अलग-अलग स्थानों पर कहीं मध्यम से भारी तथा कहीं भारी से बेहद भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। इसे देखते हुए देहरादून तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

मौसम विभाग ने प्रदेश में 13 से 15 अगस्त के दौरान भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। राज्य सरकार ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा तथा भारी बारिश का पूर्वानुमान है। उधर उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली में भी बारिश के कारण राहत एवं बचाव अभियान में बाधा आ रही है।(भाषा)

