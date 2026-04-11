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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सैन फ्रांसिस्को , शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (10:49 IST)

सैम अल्टमैन के घर पर हमला, OpenAI मुख्यालय को जलाने की धमकी—आरोपी गिरफ्ता

sam altman file photo
सैन फ्रांसिस्को में एक हमलावर ने OpenAI के CEO सैम अल्टमैन के घर पर पेट्रोल बम फेंका और कंपनी मुख्यालय को जलाने की धमकी दी। पुलिस ने 20 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया।
 
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे हुए इस हमले में घर के बाहरी गेट का एक हिस्सा जल गया। हालांकि इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपी को ओपन एआई मुख्यालय के पास से गिरफ्तार किया।
 
OpenAI की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई है। कंपनी ने तेज कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की। OpenAI जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की जांच में मदद कर रही है।
 
कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ एक डील की थी, जिसमें उसकी AI तकनीक का इस्तेमाल कुछ गोपनीय सैन्य ऑपरेशन्स में किया जा सकता है। इस फैसले की वजह से सैम ऑल्टमैन को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
 
बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि इस हमले के पीछे असली मकसद क्या था।
edited by : Nrapendra Gupta
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