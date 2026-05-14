बरेली में आंधी का खौफनाक मंजर! टीनशेड के साथ 50 फीट हवा में उड़े नन्हे मियां, हाथ-पैर टूटे

Nanhe Miyan Bareilly Storm: बुधवार शाम बरेली जिले में अचानक आए तेज तूफान और आंधी ने सबको हिला दिया। करीब 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने एक निर्माणाधीन बारातघर का टीनशेड उखाड़ दिया और उसके साथ एक युवक भी हवा में उड़ गया। यह युवक नन्हे मियां के नाम से मशहूर है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि नन्हे मियां टीनशेड के पोल या रस्सी को पकड़े हुए थे। जैसे ही आंधी की तेज लहर आई, पूरा टीनशेड हवा में उड़ गया और नन्हे मियां भी उसके साथ 45-50 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए। कुछ पल तक हवा में लटके रहने के बाद टीनशेड नीचे गिरा, लेकिन नन्हे मियां खेत के बीच जमीन पर जोरदार तरीके से गिर पड़े।

नन्हे मियां की हालत

मौसम का कहर

इस आंधी-तूफान में बरेली समेत यूपी के कई इलाकों में नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिरे और घरों के छप्पर उड़ गए। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

नन्हे मियां की बहादुरी या लापरवाही?

कई लोग वीडियो देखकर हैरान हैं कि इतनी तेज आंधी में टीनशेड बचाने की कोशिश करना कितना खतरनाक साबित हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी दी थी। नन्हे मियां का इलाज जारी है। उनके परिवार और गांव वाले उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना छोटा है। तेज आंधी-तूफान के समय खुले में न निकलें और सुरक्षित जगह पर रहें।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala