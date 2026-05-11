सोमवार, 11 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. tim david middle finger video mumbai indians vs royal challengers bengaluru
Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : सोमवार, 11 मई 2026 (15:55 IST)

IPL 2026 में नया बवाल! Tim David के गंदे इशारे पर उठे सवाल, क्या लगेगा बैन?

Tim David middle finger viral video
Royal Challengers Bengaluru और Mumbai Indians के बीच रायपुर में खेला गया मुकाबला सिर्फ आखिरी Ball तक रोमांचक नहीं रहा, बल्कि अब एक नए विवाद की वजह से भी सुर्खियों में आ गया है। मैच खत्म होने के बाद RCB के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज Tim David का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर दोनों हाथों से मिडिल फिंगर दिखाते नजर आ रहे हैं।


दिलचस्प बात ये है कि टिम डेविड पहले मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का हिस्सा रह चुके हैं और तीन सीजन तक टीम के लिए खेल चुके थे। ऐसे में फैंस इस इशारे को MI से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि डेविड का इशारा किसकी तरफ था और यह वीडियो मैच के किस पल का है। कई फैंस का मानना है कि यह पल उस समय का हो सकता है जब आखिरी ओवर में Bhuvneshwar Kumar ने दबाव के बीच शानदार छक्का लगाकर मैच का रुख बदल दिया था। उसी के बाद आरसीबी डगआउट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था।
 
मैच में टिम डेविड का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वह पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन आरसीबी की रोमांचक जीत के बाद डगआउट में उनका आक्रामक अंदाज कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे जश्न का हिस्सा बता रहे हैं, तो कई फैंस इसे खेल भावना के खिलाफ मान रहे हैं।
 
आईपीएल के नियमों के मुताबिक किसी भी तरह का अश्लील या आपत्तिजनक इशारा आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। अगर मामला गंभीर पाया जाता है, तो खिलाड़ी पर जुर्माना, डिमेरिट पॉइंट्स या यहां तक कि मैच बैन भी लगाया जा सकता है। फिलहाल Board of Control for Cricket in India (BCCI) या IPL की ओर से टिम डेविड पर कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की गई है। 
 
वहीं दूसरी ओर, आरसीबी के हेड कोच Andy Flower पर मैच के दौरान चौथे अंपायर से बहस करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। उन पर IPL कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा और मैच फीस का 15 प्रतिशत काटा गया।
 
अगर मुकाबले की बात करें तो मैच बेहद हाई-वोल्टेज रहा। आखिरी ओवर में आरसीबी को 15 रन चाहिए थे। दबाव के बीच Bhuvneshwar Kumar ने शानदार छक्का जड़कर मैच पलट दिया, जबकि आखिरी गेंद पर Rasikh Salam ने दो रन लेकर टीम को यादगार जीत दिलाई। इस जीत के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई, जबकि मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ का सपना टूट गया।
 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com