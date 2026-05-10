रोमांचक मैच में बैंगलूरू ने मुंबई को अंतिम गेंद पर 2 विकेट से हराया
MIvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने मुंबई इंडियन्स को रायपुर के शहीद नारायण स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में अंतिम गेंद पर 2 विकेट से मात दे दी। इसके साथ ही बैंगलूरू की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(एकादश) :
विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेज़लवुड, सुयश शर्मा और रसिख़ डार सलाम। मुम्बई इंडियंस (एकादश):
रोहित शर्मा, रयान रिकलटन (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर।
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