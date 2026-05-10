रोमांचक मैच में बैंगलूरू ने मुंबई को अंतिम गेंद पर 2 विकेट से हराया

PEAK IPL CRICKET IN RAIPUR, BABY…!!!



- The celebration from Virat Kohli says it all. pic.twitter.com/47iHxjnOhu — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 10, 2026

MIvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने मुंबई इंडियन्स को रायपुर के शहीद नारायण स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में अंतिम गेंद पर 2 विकेट से मात दे दी। इसके साथ ही बैंगलूरू की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है।विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेज़लवुड, सुयश शर्मा और रसिख़ डार सलाम।रोहित शर्मा, रयान रिकलटन (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर।