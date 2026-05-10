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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : सोमवार, 11 मई 2026 (00:14 IST)

रोमांचक मैच में बैंगलूरू ने मुंबई को अंतिम गेंद पर 2 विकेट से हराया

IPL
MIvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने मुंबई इंडियन्स को रायपुर के शहीद नारायण स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में अंतिम गेंद पर 2 विकेट से मात दे दी। इसके साथ ही बैंगलूरू की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। 
दोनों टीमें इस प्रकार है:-

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(एकादश) : विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेज़लवुड, सुयश शर्मा और रसिख़ डार सलाम।

मुम्बई इंडियंस (एकादश): रोहित शर्मा, रयान रिकलटन (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर।  
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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियन्स के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियन्स के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)MIvsRCB रायपुर के शहीद नारायण स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियन्स के खिलाफ गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीम में कोई बदलाव नहीं है।

और भी वीडियो देखें

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