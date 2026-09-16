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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (13:48 IST)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (13:48 IST)
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लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।

पॉडकास्ट में सोफिया हयात ने यह भी दावा किया कि वह रोहित शर्मा की पहली प्रेमिका भी हैं। उनके अनुसार लंदन क्लब में दोनों की मुलाकात साल 2012 में हुई थी। पहली ही मुलाकात में रोहित शर्मा फिसल गए थे और सोफिया हयात को चूम लिया था।हालांकि रोहित शर्मा ने इस संबंध को लेकर हमेशा चुप्पी साधी हुई है।

कभी खबर थी कि रोहित शर्मा के साथ अपने अंतरंग संबंधों का जिक्र सोफिया हयात करने वाली हैं। वे एक किताब लिख रही हैं जिसमें रोहित और उनके रिश्ते पर वे विस्तार से लिखेंगी। सोफिया ने बताया था कि कैसे रोहित से उनका रिश्ता टूटा। सोफिया ने कहा था कि दोस्तों के बीच रोहित ने मुझे अपना फैन बताकर परिचय दिया तो उनका दिल टूट गया और दोनों में दूरियां पैदा होने लगीं।

सोफिया विवादास्तद शख्सियत की मालिक हैं। आए दिन उनका विवादों से नाता जुड़ता रहता है। कभी वे नन बन जाती हैं तो कभी फिर ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रख कर विवाह रचा लेती हैं। फिर अपने ही पति पर आरोप लगाती हैं। शायद इसीलिए उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता।
हाल ही में रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए नेट्स में अभ्यास शुरु कर दिया है। रोहित शर्मा यह बताना चाहते हैं कि भले ही वह अपने शो Family Full House with Rohit Sharma का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन वह क्रिकेट से दूर नहीं हुए हैं। यह उनको चयनकर्ताओं की नजर में रखने के लिए उठाया गया कदम भी समझा जा रहा है।

2027 एकदिवसीय विश्व कप की टीम में जगह पाने के लिए लड़ रहे हैं रोहित शर्मा

भारत के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है। एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व कप्तान ने एक पंक्ति में जवाब दिया। टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलने के कारण रोहित के वनडे प्रारूप में भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रहे हैं।

रोहित ने कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है, तब देखेंगे।’’वनडे विश्व कप 2027 की सह-मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे।’भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कुछ दिन पहले स्पष्ट कर दिया था कि रोहित को लेकर अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
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