आलिया भट्ट, आर्यन खान से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक, TIME100 Next India की पहली लिस्ट जारी

रिलायंस की पार्टनरशिप में भारत में लॉन्च हुआ TIME100 Next का पहला इंटरनेशनल एडिशन

बॉलीवुड, क्रिकेट, बिजनेस और साइंस के उभरते चेहरों को जगह; दिसंबर में मुंबई में होगा गाला

भारत की यह पीढ़ी सिर्फ देश का ही नहीं, दुनिया का भविष्य भी गढ़ेगी: TIME

बॉलीवुड की आलिया भट्ट और आर्यन खान से लेकर क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी तक, भारत के 100 उभरते चेहरों ने TIME की प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह बनाई है। दुनिया की मशहूर मैगजीन TIME ने पहली बार भारत के लिए अपनी TIME100 Next India लिस्ट जारी की है। इसमें फिल्म, क्रिकेट, बिजनेस, साइंस, म्यूजिक और सामाजिक बदलाव से जुड़े ऐसे नाम शामिल हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में नई पहचान बना रहे हैं। TIME100 Next का यह पहला इंटरनेशनल एडिशन है और रिलायंस इसका प्रीमियर पार्टनर है।

लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट का जलवा नहीं है। खेल की दुनिया से हरमनप्रीत कौर, लवलीना बोरगोहेन और सानिया मिर्जा जैसे नाम भी शामिल हैं। म्यूजिक से दिलजीत दोसांझ और अनिरुद्ध रविचंदर को जगह मिली है। बिजनेस और टेक्नोलॉजी में पीयूष बंसल, अलबिंदर सिंह ढींडसा, तरुण मेहता और राधिका गुप्ता जैसे चेहरे हैं। साइंस और इनोवेशन से जुड़े नामों में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं।

इस बार TIME ने तीन ग्लोबल कवर भी जारी किए हैं। पहले कवर पर आलिया भट्ट, दूसरे पर स्पेस टेक कंपनी स्काईरूट के को-फाउंडर पवन कुमार चंदाना और तीसरे ग्रुप कवर पर फिल्ममेकर आर्यन खान, पायल कपाड़िया और थेजा रियो हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन उभरते चेहरों के बारे में कई बड़ी हस्तियों ने लिखा है। एस.एस. राजामौली ने आलिया भट्ट, विशाल भारद्वाज ने आर्यन खान और आयुष्मान खुराना ने वैभव सूर्यवंशी पर लिखा है।

TIME की सीईओ जेसिका सिबली के मुताबिक, भारत में नई पीढ़ी के ऐसे लीडर्स सामने आ रहे हैं, जिनके विचार और काम का असर देश की सीमाओं से बाहर भी दिखाई दे रहा है। TIME के एडिटर-इन-चीफ सैम जैकब्स का मानना है कि भारत की यह पीढ़ी सिर्फ अपने देश का ही नहीं, दुनिया का भविष्य भी गढ़ने में भूमिका निभाएगी। लिस्ट में शामिल 100 लोगों का चयन भारत और दुनिया भर में काम करने वाले TIME के पत्रकारों ने किया है।

TIME100 Next India का गाला 12 दिसंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। TIME, रिलायंस की पार्टनरशिप में इस आयोजन की मेजबानी करेगा, जिसमें कई जानी-मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। TIME100 Next India का 7 दिसंबर का विशेष अंक दुनियाभर के न्यूज़स्टैंड्स पर उपलब्ध होगा।