बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी सैनिक का अद्भुत अनुशासन, एयरफोर्स वन की तेज गर्जना के बीच भी नहीं हिला जवान

चीन की राजधानी बीजिंग स्थित कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान एयरफोर्स वन के रनवे पर उतरने के दौरान एक चीनी सैनिक अपनी जगह पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहा।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस दृश्य में देखा जा सकता है कि एयरफोर्स वन विमान सैनिक से महज कुछ मीटर की दूरी से गुजरता है। विमान के इंजनों की तेज गर्जना और हवा के जबरदस्त दबाव के बावजूद सैनिक ने अपनी मुद्रा नहीं बदली और पूरी शांति तथा अनुशासन के साथ ड्यूटी पर तैनात रहा।

Chinese Soldier : बीजिंग स्थित कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान एयरफोर्स वन के रनवे पर उतरने के दौरान एक चीनी सैनिक अपनी जगह पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहा।https://t.co/f0nhxXVxNL pic.twitter.com/DLdYdQDPyF — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) May 13, 2026 विमान के गुजरने के दौरान आसपास मौजूद लोगों का ध्यान कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह उस सैनिक की ओर केंद्रित हो गया। कई लोगों ने इसे चीनी सैन्य अनुशासन और प्रशिक्षण का प्रतीक बताया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग इसे देख चुके हैं।





कई यूजर्स ने सैनिक की एकाग्रता और मानसिक मजबूती की सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने इसे सैन्य परेड और सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा बताया। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक ऐसे अवसरों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में भी पूरी तरह स्थिर और सतर्क रहने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। एयरफोर्स वन जैसे भारी और शक्तिशाली विमान के पास खड़े रहना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं माना जाता, क्योंकि उसके इंजनों से निकलने वाला दबाव और शोर बेहद तीव्र होता है।