अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब: 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी

​रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और अलौकिक भक्ति के महासंगम की साक्षी बनी है। पावन 14 कोसी (42 किलोमीटर) परिक्रमा के अवसर पर देश के कोने-कोने से पहुंचे 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था के पथ पर कदम बढ़ाकर एक नया कीर्तिमान रचा है। 'जय श्रीराम' के गगनभेदी उद्घोष, चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और जगह-जगह लगे सेवा शिविरों के बीच पूरी अयोध्या राममय नजर आई।

​हर तरफ श्रद्धा का अद्भुत नजारा

​आस्था के पथ पर बढ़ते लाखों कदम, जुबां पर 'जय श्रीराम' का उद्घोष और मन में प्रभु श्रीराम के दर्शन की अभिलाषा—परिक्रमा मार्ग पर जहां तक नजर गई, वहां तक केवल श्रद्धालुओं की अटूट कतारें दिखाई दीं। परिक्रमा में परिवारों, धार्मिक समूहों के साथ-साथ बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं के अनुसार, लाखों रामभक्तों के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए 42 किलोमीटर की यह धार्मिक यात्रा पूरी करना अपने आप में एक अविस्मरणीय और आनंददायक अनुभव रहा।

​प्रशासन की मुस्तैदी से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ आयोजन

​अयोध्या के जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बेहद शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से परिक्रमा पूरी की। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं हुई।

​परिक्रमा और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य बातें

​शुभ मुहूर्त और समय: यह पावन परिक्रमा 18 नवंबर 2026 को रात 1:21 बजे के शुभ मुहूर्त में शुरू हुई, जो 19 नवंबर तक जारी रहेगी।

​जोन और सेक्टर में विभाजन: सुचारू संचालन के लिए पूरे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को 11 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं, प्रमुख धार्मिक स्थलों (घाट, नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, कनकभवन और यातायात जोन) सहित अयोध्याधाम क्षेत्र को 6 जोन और 26 सेक्टर में विभाजित किया गया है।

​अभेद्य सुरक्षा और हाई-टेक निगरानी: सुरक्षा की कमान संभालने के लिए 16 अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) सहित भारी पुलिस बल व सैकड़ों स्टैटिक, जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र पर 500 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है।

​रामलला के दर्शन का समय बढ़ा: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 18 से 22 नवंबर तक रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दी है।

​यातायात और जनसुविधाएं: भीड़ नियंत्रण के लिए 17 से 19 नवंबर तक आंतरिक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसके साथ ही पूरे मार्ग पर जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर, खोया-पाया केंद्र, स्वच्छ पेयजल और निःशुल्क भंडारों ने श्रद्धालुओं की सेवा कर आयोजन की शोभा बढ़ाई।