गुरुवार, 9 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Will Donald Trump Become a Lame Duck President
Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Modified: गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (15:05 IST)

क्या डोनाल्ड ट्रंप होंगे 'Lame Duck' प्रेसिडेंट? जानिए US Midterms Elections के 5 नियम जो ट्रंप का भविष्य तय करेंगे

US President Donald Trump
US Midterms Elections 2026: अमेरिका में जब 2018 के मिडटर्म इलेक्शन हुए थे, तब वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा था। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और रिपब्लिकन्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल खो दिया था। रातों-रात व्हाइट हाउस की 'अजेय' दिखने वाली ताकत आधी रह गई थी। हालांकि सीनेट में रिपब्लिकंस का बहुमत बरकरार रहा था। सीनेट पर नियंत्रण रहने से राष्ट्रपति ट्रंप को न्यायिक नियुक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने में आसानी हुई। हालांकि खास बात यह रही कि 8 साल बाद डेमोक्रेट्स ने सदन पर नियंत्रण पाया और नैन्सी पेलोसी (Nancy Pelosi) फिर से 'स्पीकर ऑफ द हाउस' बनीं।

इस बार महंगाई, टैरिफ के साथ ही ईरान से जंग का दांव ट्रंप को उलटा पड़ता दिख रहा है। 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से पहले उनकी पार्टी की हालत काफी खराब बताई जा रही है। 2026 में, इतिहास खुद को दोहराने की कगार पर खड़ा है। क्या ट्रंप फिर से एक 'Lame Duck'  (शक्तिहीन) प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

क्या होता है ये 'Lame Duck' प्रेसिडेंट?

राजनीति की दुनिया में 'Lame Duck' उस नेता को कहते हैं जिसका उत्तराधिकारी (successor) चुना जा चुका हो, या जिसके पास अब विधायी (legislative) ताकत न बची हो।
 
अमेरिका में, अगर राष्ट्रपति की पार्टी मिडटर्म चुनावों में संसद (Congress) का बहुमत खो देती है, तो राष्ट्रपति के हाथ बंध जाते हैं। वह चाहकर भी नए कानून पास नहीं करा पाता। 2026 के मिडटर्म चुनाव इसीलिए अहम हैं क्योंकि ये तय करेंगे कि ट्रंप अगले दो साल तक 'बॉस' रहेंगे या सिर्फ एक 'हस्ताक्षर करने वाली मशीन'।

2026 मिडटर्म इलेक्शन : नियम जो खेल बिगाड़ सकते हैं

अमेरिकी संविधान के Article 2 और 20th Amendment के तहत चुनाव की प्रक्रिया चलती है। यहां कुछ मुख्य नियम हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए:
  • सभी 435 सीटों पर वोटिंग : हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी सीटों पर हर दो साल में चुनाव होते हैं।
  • सीनेट की 35 सीटें : इस साल सीनेट की 35 सीटों पर भी मुकाबला है। अगर यहां रिपब्लिकन्स हारते हैं, तो ट्रंप का 'One Big Beautiful Bill' और बजट प्रस्ताव ठंडे बस्ते में जा सकते हैं।
  • ऐतिहासिक ट्रेंड : इतिहास गवाह है कि सत्ताधारी पार्टी (Ruling Party) अक्सर मिडटर्म में सीटें हारती है। क्या ट्रंप  इस 'मिडटर्म कर्स' (Midterm Curse) को तोड़ पाएंगे?

ट्रंप के लिए क्यों बढ़ी है 'टेंशन'?

हालिया रिपोर्ट्स और Morgan Stanley जैसे संस्थानों के विश्लेषण बताते हैं कि 2026 में  'Affordability' (महंगाई) सबसे बड़ा मुद्दा है।
  • टैरिफ का असर : ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं, उनका बोझ आम अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है।
  • फेडरल रिजर्व से टकराव : जेरोम पॉवेल (Fed Chair) का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो रहा है। ट्रंप की कोशिश है कि वहां अपना मनपसंद व्यक्ति बिठाएं, लेकिन अगर मिडटर्म में हार हुई, तो सीनेट उनके नाम को ब्लॉक कर सकती है।
अगर आप स्टॉक मार्केट या ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर रखते हैं, तो 2026 के इन चुनावों को मिस न करें। यदि रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खोती है, तो अमेरिकी डॉलर और आईटी स्टॉक्स में बड़ी वोलैटिलिटी (Volatility) देखने को मिल सकती है।

क्या ट्रंप का एजेंडा रुक जाएगा?

अगर ट्रंप 'Lame Duck' बनते हैं, तो उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लग सकता है:
  • Department of Education का खात्मा : ट्रंप इस विभाग को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें भारी बहुमत चाहिए।
  • Tax Cuts : 2026 के बाद टैक्स कटौती का फायदा कम हो सकता है अगर नई कांग्रेस ने इसे सपोर्ट नहीं किया।
2026 के मिडटर्म चुनाव सिर्फ अमेरिका के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक 'Stress Test' हैं। क्या ट्रंप अपनी एकता की अपील (Unity Call) से वोटर्स को लुभा पाएंगे या फिर 2027 की शुरुआत एक कमजोर व्हाइट हाउस के साथ होगी?
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता बिना समझौते खत्म, तनाव बरकरार, चीन की चौधराहट भी नहीं आई काम

पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता बिना समझौते खत्म, तनाव बरकरार, चीन की चौधराहट भी नहीं आई कामपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए चीन की मध्यस्थता में एक सप्ताह तक चली वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को बताया कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने 1 से 7 अप्रैल तक शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की प्रांतीय राजधानी उरुमकी में अनौपचारिक वार्ता की।

Ceasefire : अमेरिका का दावा, ईरान ने मांगी सीजफायर की 'भीख', होर्मुज पर जारी रहेगी फीस

Ceasefire : अमेरिका का दावा, ईरान ने मांगी सीजफायर की 'भीख', होर्मुज पर जारी रहेगी फीसयूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर, पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने इस सीज़फ़ायर की भीख मांगी थी, और हम सब यह जानते हैं। ऑपरेशन एपिक फ़्यूरी लड़ाई के मैदान में एक ऐतिहासिक और ज़बरदस्त जीत थी। ऑपरेशन एपिक फ़्यूरी ने ईरान की सेना को खत्म कर दिया और आने वाले कई सालों तक उसे लड़ाई में बेअसर कर दिया।

ईरान-अमेरिका युद्धविराम के बाद कश्मीर और लद्दाख में मना जश्‍न, CM उमर अब्दुल्ला समेत क्‍या बोले क्षेत्र के दिग्गज नेता?

ईरान-अमेरिका युद्धविराम के बाद कश्मीर और लद्दाख में मना जश्‍न, CM उमर अब्दुल्ला समेत क्‍या बोले क्षेत्र के दिग्गज नेता?Iran-US Ceasefire News : ईरान और अमेरिका के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्धविराम को ईरान की जीत बताते हुए कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख में भी खुशियां मनाई गई हैं। इस युद्धविराम पर नेताओं द्वारा प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने युद्ध के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की, कश्मीर घाटी और लद्दाख में शिया सड़कों पर उतर आए और ईरान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान-अमेरिका के बीच जंगबंदी का स्वागत करते हुए, इस युद्ध को अन्यायपूर्ण बताया है।

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- ईरान छोड़े यूरेनियम संवर्धन, हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- ईरान छोड़े यूरेनियम संवर्धन, हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सीजफायर को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके लिए ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह छोड़ना होगा।

ईरान ने ट्रंप के सीजफायर पर लगाई मुहर: 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार, 2 हफ्ते खुला रहेगा हार्मुज

ईरान ने ट्रंप के सीजफायर पर लगाई मुहर: 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार, 2 हफ्ते खुला रहेगा हार्मुजUS Iran Ceasefire : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर एलान के बाद ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बुधवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी आधिकारिक बयान में दावा किया कि ट्रंप ने हमारी शर्ते मानी। वे तेहरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत के लिए राजी हो गए।

और भी वीडियो देखें

राज्यसभा चुनाव से मध्यप्रदेश में मुश्किलों में घिरी कांग्रेस, कानूनी पचड़ों में उलझे विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा

राज्यसभा चुनाव से मध्यप्रदेश में मुश्किलों में घिरी कांग्रेस, कानूनी पचड़ों में उलझे विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का खतराकांग्रेस के विधायकों की संख्या बल के अनुसार राज्यसभा के लिए खाली हो रही 2 सीटों कांग्रेस के पाले में और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हलांकि हाल के दिनों में जिस तरह से दतिया और विजयपुर से कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों को कोर्ट से झटका लगा है, उससे अब सियासी समीकरण बदलने की आंशका उठ खड़ी हुई है।

बुनकरों की आय, सम्मान और स्थायित्व सुनिश्चित करना प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ

बुनकरों की आय, सम्मान और स्थायित्व सुनिश्चित करना प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुनकर केवल परंपरा के संवाहक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार हैं। ऐसे में उनकी आय, सम्मान और आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बुनकरों के सामने कच्चे माल की बढ़ती लागत, डिजाइन और आधुनिक तकनीक का अभाव तथा सीमित बाजार पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल योजनागत सहायता से नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ एवं समन्वित तंत्र विकसित कर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में परिणामोन्मुख, क्लस्टर-आधारित नई कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मेरठ में दुकानों की सीलिंग का विरोध, व्यापारियों में भारी आक्रोश, आज बंद का किया ऐलान

मेरठ में दुकानों की सीलिंग का विरोध, व्यापारियों में भारी आक्रोश, आज बंद का किया ऐलानCentral Market Shop Sealing Dispute : मेरठ के सेंट्रल मार्केट में दुकानों पर की गई सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने गुरुवार को शहर बंद का आह्वान किया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए 655 से अधिक व्यापारिक संगठनों और संघों ने समर्थन दिया है। संयुक्त व्यापार संघ ने इसके लिए 27 टीमें गठित की हैं। हालांकि आवश्यक सेवाएं जैसे दूध और ब्रेड की आपूर्ति जारी रहेगी और परिवहन सेवाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। दवा दुकानों को बंद रखा जाएगा, जबकि निजी अस्पतालों में सुबह की ओपीडी बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी।

करोड़ों की बचत! क्या आप भी कर रहे हैं ये 3 गलतियां? आज ही बदलें अपनी आदतें

करोड़ों की बचत! क्या आप भी कर रहे हैं ये 3 गलतियां? आज ही बदलें अपनी आदतेंआज के दौर में कमाई बढ़ाने जितना ही जरूरी है पैसों को सही तरीके से बचाना और बढ़ाना। वित्तिय अनुशासन के अभाव में कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद सालों तक बड़ी संपत्ति नहीं बना पाते। छोटी-छोटी लेकिन लगातार होने वाली फाइनेंशियल गलतियां आप पर भारी पड़ सकती है। अगर आप भी सोचते हैं कि “कमाई तो ठीक है, फिर भी बचत क्यों नहीं हो रही?”—तो हो सकता है आप भी ये 3 आम गलतियां कर रहे हों।

Fact-Check: क्या शशि थरूर ने पाकिस्तान को बताया 'ग्लोबल सिक्योरिटी लीडर' और भारतीयों को 'फिल्मों में व्यस्त'? जानें सच

Fact-Check: क्या शशि थरूर ने पाकिस्तान को बताया 'ग्लोबल सिक्योरिटी लीडर' और भारतीयों को 'फिल्मों में व्यस्त'? जानें सचShashi Tharoor Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल शशि थरूर के पाकिस्तान समर्थक बयान की सच्चाई जानें। क्या यह असली वीडियो है या AI का कमाल? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com