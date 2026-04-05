होर्मुज संकट पर बौखलाए ट्रंप, ईरान को दी खुली धमकी, बोले- सबकुछ तबाह कर देंगे, तेल पर करेंगे कब्जा

Trump issues fresh warning to Iran : पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य न खोलने को लेकर एक बार फिर खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मंगलवार तक इस जलडमरूमध्य को नहीं खोला तो उस सबकुछ तबाह कर देंगे और तेल पर कब्‍जा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों और पुलों पर हमले कर सकता है और उसे नरक जैसा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप ने अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को भी मारने की धमकी दी है।

मोजतबा खामेनेई को भी मारने की धमकी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य न खोलने को लेकर एक बार फिर खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मंगलवार तक इस जलडमरूमध्य को नहीं खोला तो उस सबकुछ तबाह कर देंगे और तेल पर कब्‍जा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों और पुलों पर हमले कर सकता है। ट्रंप ने अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को भी मारने की धमकी दी है।

इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा था कि ईरान के पास 48 घंटे का वक्त बचा है, इसके बाद वह हमले का आदेश दे देंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20-25 फीसदी और एलएनजी (LNG) का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।

6 अप्रैल को समझौता होने की संभावना

ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि 6 अप्रैल को समझौता होने की अच्छी संभावना है, वे अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर वे जल्द समझौता नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दी गई 6 अप्रैल की समय सीमा की याद दिलाते हुए कहा कि इसका पालन नहीं करने पर उसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा...

ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मंगलवार का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये दोनों एक ही दिन में होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा!!! जलडमरूमध्य खोल दें, पागलों, वरना नरक में जाओगे- देखते रहिए। अल्लाह से प्रार्थना करिए।

Edited By : Chetan Gour