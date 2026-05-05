Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

टेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Huawei Nova 16 सीरीज़: क्या हो सकता है खास?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी Ultra वेरिएंट को हटाने की तैयारी में है। यानी Nova 16 Ultra देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह Huawei एक नया फ्लैगशिप मॉडल Nova 16 Pro Max पेश कर सकती है। ऐसे में लाइनअप में Nova 16, Nova 16 Pro और नया Pro Max मॉडल शामिल होने की उम्मीद है। Pro Max वेरिएंट में बड़ी डिस्प्ले और प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं, जिससे यह सीरीज़ का सबसे दमदार फोन होगा।

डिज़ाइन और कलर ऑप्शंस

डिज़ाइन और रंगों के मामले में भी इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है। Nova 16 और Nova 16 Pro ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और ग्रेडिएंट फिनिश में आ सकते हैं। वहीं Pro Max वेरिएंट को ब्लैक, व्हाइट और ब्लू जैसे सीमित लेकिन क्लासिक रंगों में पेश किया जा सकता है। Huawei हमेशा से स्टाइलिश स्मार्टफोन्स के लिए जानी जाती रही है और इस बार भी कंपनी युवा यूज़र्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन पर फोकस बनाए रखेगी।

बैटरी और परफॉर्मेंस में बड़ा अपग्रेड

लीक्स के अनुसार, Nova 16 सीरीज़ के टॉप मॉडल्स में 7000mAh तक की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जबकि बेस मॉडल में 6000mAh से ज्यादा की बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, सभी स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड Kirin 9-सीरीज़ चिपसेट दिया जा सकता है, जिससे परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी पहले से बेहतर होगी।

लॉन्च टाइमलाइन और भारत में एंट्री

फिलहाल लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए Nova 16 सीरीज़ को दिसंबर 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। अगर लीक सही साबित होते हैं, तो यह सीरीज़ बेहतर डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ और स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में मजबूत एंट्री कर सकती है। Edited by : Sudhir Sharma