शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. vivo y05 launched in india price specs 6500mah battery 120hz display
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (15:46 IST)

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 launch India
Vivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।
 

कीमत और उपलब्धता

 
Vivo Y05 के बेस वेरिएंट (4GB RAM + 64GB स्टोरेज) की कीमत ₹12,999 रखी गई है। वहीं 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला दूसरा वेरिएंट भी पेश किया गया है, लेकिन इसकी कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है। यह स्मार्टफोन Midnight Blue और Champagne Gold जैसे दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
 

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

 
Vivo Y05 4G एक फीचर-पैक्ड बजट स्मार्टफोन है, जिसमें बड़ा डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ का कॉम्बिनेशन मिलता है।
 
डिस्प्ले: फोन में 6.74 इंच का HD+ LCD पैनल (1600×720) दिया गया है, जिसमें वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन है। 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद स्क्रॉलिंग और एनिमेशन मिलते हैं। इसमें 260 PPI पिक्सल डेंसिटी और 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही हाई-ब्राइटनेस Eye-Care मोड भी मौजूद है।
परफॉर्मेंस: यह स्मार्टफोन Unisoc T7225 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर (12nm, 1.8GHz तक) पर काम करता है। फोन में Android 16 के साथ OriginOS 6.0 मिलता है।
 
मेमोरी: इसमें 4GB RAM दी गई है, जिसे Extended RAM तकनीक के जरिए 8GB तक बढ़ाया जा सकता है। यानी फिजिकल और वर्चुअल RAM के कॉम्बिनेशन से बेहतर मल्टीटास्किंग और तेज ऐप स्विचिंग मिलती है।
कैमरा: फोन में 8MP का रियर कैमरा (f/2.0) LED फ्लैश के साथ और 5MP का फ्रंट कैमरा (f/2.2) दिया गया है। इसमें नाइट, पोर्ट्रेट, लाइव फोटो, टाइम-लैप्स और डॉक्यूमेंट जैसे कई शूटिंग मोड्स मिलते हैं।

बैटरी: Vivo Y05 में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कंपनी के मुताबिक 29 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसमें 15W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है।
 
ड्यूरेबिलिटी: फोन में मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन और IP65 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित बनाती है।
 
कनेक्टिविटी: इसमें Wi-Fi, Bluetooth 5.2, OTG सपोर्ट, FM रेडियो और IR सेंसर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।
 
कुल मिलाकर, Vivo Y05 बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आया है, जिसमें बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और उपयोगी फीचर्स का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नासिक TCS केस, WhatsApp ग्रुप से होती थी प्लानिंग, देवी-देवताओं पर टिप्पणी, SIT खोलेगी बड़े राज

नासिक TCS केस, WhatsApp ग्रुप से होती थी प्लानिंग, देवी-देवताओं पर टिप्पणी, SIT खोलेगी बड़े राजआईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS) की नासिक ब्रांच में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच नई खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ट्रेनिंग टीम का हिस्सा थे और नए कर्मचारियों की पूरी जानकारी रखते थे। वे ऐसे लोगों को ‘टारगेट’ बनाते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हों या पैसों की जरूरत में हों।

दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, आपस में टकराए 2 विमानों के पंख, मची अफरातफरी

दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, आपस में टकराए 2 विमानों के पंख, मची अफरातफरीWings of two planes collided : दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार दोपहर को टैक्सीवे पर अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमानों के पंखों के टकराने से दोनों विमानों को हुए नुकसान के कारण उन्हें उड़ान से रोक दिया गया है। यह घटना अपराह्न करीब 2.15 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल एक पर हुई जब अकासा एयर का विमान उड़ान भरने के लिए निकलने वाला था और स्पाइसजेट का विमान पार्किंग स्टैंड की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसके पंख पास में कड़े अकासा विमान के पंख से टकरा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरातफरी जैसा माहौल बन गया।

PM मोदी का ब्लैंक चेक, प्रियंका गांधी की चेतावनी, अमित शाह ने कांग्रेस का कन्फ्यूजन मिटाया, जानें Women Reservation Bill पर बयान

PM मोदी का ब्लैंक चेक, प्रियंका गांधी की चेतावनी, अमित शाह ने कांग्रेस का कन्फ्यूजन मिटाया, जानें Women Reservation Bill पर बयानआज लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी सहित कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। किस नेता ने क्या कहा-

Priyanka Gandhi : प्रियंका गांधी का अमित शाह पर तंज, चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते

Priyanka Gandhi : प्रियंका गांधी का अमित शाह पर तंज, चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जातेप्रियंका गांधी ने कहा कि आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मैंने इसका प्रारूप पढ़ा है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं। बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं। सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे। 2023 में मोदी सरकार ने जब यह बिल पास किया तो हमने उसका समर्थन किया।

पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी आमिर हमजा पर हमला, भारत में हुए कई हमलों का है मास्टरमाइंड, हाफिज सईद से क्या है कनेक्शन?

पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी आमिर हमजा पर हमला, भारत में हुए कई हमलों का है मास्टरमाइंड, हाफिज सईद से क्या है कनेक्शन?पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य और आतंकी आमिर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और गोलियां दागकर फरार हो गए। अस्पताल में आतंकी आमिर की हालत गंभीर बनी हुई है। आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक है और उसे हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। यह हमला एक न्यूज चैनल के बाहर हुआ। हमजा का नाम भारत में कई आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है। हमले के पीछे किसका हाथ है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं।

और भी वीडियो देखें

विधायक के बेटे ने थार से 3 मजदूरों 2 महिलाओं को रौंदा, बोला- बाइक पर 3 लोग क्यों बैठे थे, विधायक ने कही ये बात

विधायक के बेटे ने थार से 3 मजदूरों 2 महिलाओं को रौंदा, बोला- बाइक पर 3 लोग क्यों बैठे थे, विधायक ने कही ये बातमध्य प्रदेश के शिवपुरी में विधायक के बेटे ने अपनी थार गाड़ी से पांच लोगों को टक्कर मार दी। गाड़ी काफी तेज गति से जा रही थी। ऐसे में पांचों लोग घायल हो गए। घायलों ने जब लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सवाल किया तो विधायक के बेटे ने कहा कि सायरन बजाया तो था, हटे क्यों नहीं। इसके बाद वीडियो बना रहे लोगों को भी मना किया।

LIVE: राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भाषण के दौरान लोकसभा में भारी हंगामा

LIVE: राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भाषण के दौरान लोकसभा में भारी हंगामाLatest News Today Live Updates in Hindi : Latest News Today Live Updates in Hindi : महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर दूसरे दिन भी लोकसभा में चर्चा जारी। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से भी बिल का समर्थन करने की अपील। राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में भारी हंगामा। पल पल की जानकारी...

बंगाल में 'दागी' उम्मीदवारों का बोलबाला: कोई 133 करोड़ का मालिक, तो किसी पर रेप का आरोप

बंगाल में 'दागी' उम्मीदवारों का बोलबाला: कोई 133 करोड़ का मालिक, तो किसी पर रेप का आरोपADR की ताजा रिपोर्ट ने बंगाल चुनाव में खलबली मचा दी है। जानें कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा 'दागी' और 'करोड़पति' उम्मीदवार उतारे हैं। क्या धनबल और बाहुबल बदल देगा बंगाल का भविष्य?

महिला आरक्षण बिल: क्या 2026 में फंस जाएगा मोदी सरकार का दांव? एनडीए के सामने खड़ी हैं ये 3 बड़ी चुनौतियां

महिला आरक्षण बिल: क्या 2026 में फंस जाएगा मोदी सरकार का दांव? एनडीए के सामने खड़ी हैं ये 3 बड़ी चुनौतियांसंसद में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पर चर्चा तेज है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे कानून बनाने के लिए सरकार को सिर्फ 'सहमति' नहीं, बल्कि 'विशेष बहुमत' की जरूरत है? ताज़ा आंकड़ों (As per recent reports) के मुताबिक, सत्तारूढ़ एनडीए के पास फ़िलहाल वो जादुई आंकड़ा नहीं है जिससे वह अकेले दम पर संविधान में संशोधन कर सके।

"लालू यादव जैसी गलती न करें": महिला आरक्षण बिल पर ललन सिंह ने विपक्ष को दी चेतावनी

महिला आरक्षण बिल समेत 3 संविधान संशोधन बिलों पर शुक्रवार को लोकसभा में दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। इस बीच जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लालू यादव की याद दिलाते हुए विपक्ष को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के विरोध का खामियाजा लालू यादव आज भी भुगत रहे हैं।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com