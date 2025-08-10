रविवार, 10 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Drone rumors cause panic in rural areas of Uttar Pradesh
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ , रविवार, 10 अगस्त 2025 (19:52 IST)

UP : ड्रोन की अफवाहों से गांवों में दहशत, रातभर जगकर पहरा दे रहे ग्रामीण

Drone rumors cause panic in rural areas of Uttar Pradesh
Panic due to rumors of drones : पीलीभीत जिले की तहसील पूरनपुर में 45 वर्षीय भूरे सिंह को इन दिनों अपनी साइकल पर टॉर्च बांधकर और हाथ में एक मोटी लाठी लेकर रात के समय पहरा देना पड़ता है। ड्रोन की अफवाहों के मद्देनजर ग्रामीणों ने हफ्ते पहले ही उन्हें गांव के आसमान की पहरेदारी का काम दिया है। लोग कहते हैं कि बदमाश चोरी-डकैती की साजिश रचने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे यह सच हो या झूठ, हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। यह हाल सिर्फ अकेले पीलीभीत का नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम 12 जिलों के 300 से अधिक गांवों का है।
 
भूरे ने बताया, लोग कहते हैं कि बदमाश चोरी-डकैती की साजिश रचने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे यह सच हो या झूठ, हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। यह हाल सिर्फ अकेले पीलीभीत का नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम 12 जिलों के 300 से अधिक गांवों में ड्रोन की अफवाहों से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं।
 
जुलाई के मध्य से यहां के ग्रामीण इलाकों का सन्नाटा अब पत्तों की सरसराहट या झींगुरों की भिनभिनाहट से नहीं, बल्कि अचानक ड्रोन चोर की चीखों से टूटता है। इस स्थिति को देखते हुए ही ग्रामीणों ने रात के समय पहरा देना शुरू कर दिया गया है।
जैसे-जैसे दहशत बढ़ी, राज्य सरकार का ध्यान भी इस ओर गया। पिछले सप्ताह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में इस मामले को उठाया गया। मुख्यमंत्री ने अफवाहें फैलाने वालों या बिना अनुमति के ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को कड़ी चेतावनी दी।
 
ड्रोन का इस्तेमाल करके डर पैदा करने वालों या गलत सूचना फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन के इस्तेमाल पर और प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस को एक समर्पित ड्रोन रजिस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
मेरठ परिक्षेत्र के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को ड्रोन मालिकों का नाम ड्रोन रजिस्टर में दर्ज करने और अंधेरा होने के बाद ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इन प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर डर बना हुआ है।
 
पुलिस का कहना है कि इस उन्माद की जड़ें अमरोहा में हैं, जहां जून की शुरुआत में एक अजीबोगरीब अफवाह फैलनी शुरू हुई थी कि अंडरवियर पहने, शरीर पर तेल लपेटे चोरों का एक गिरोह घरों में घुसने से पहले निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो तेजी से फैल गई।
 
जल्द ही मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मेरठ और बिजनौर जैसे पड़ोसी जिलों के ग्रामीणों ने भी इसी तरह के ड्रोन देखे जाने की सूचना देना शुरू कर दिया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए जिनमें से कई में तो छेड़छाड़ की गई थी या सालों पुराने थे। हर टिमटिमाती रोशनी, हर नीचे उड़ती वस्तु दहशत का कारण बन गई।
 
अफवाहों के दौर से शुरू हुई ये घटनाएं अब हिंसा में बदल रही हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर में हापुड़ से अपनी प्रेमिका से मिलने आए एक व्यक्ति को इस महीने की शुरुआत में भीड़ ने ड्रोन ऑपरेटर समझकर पीट दिया जबकि उसके पास कोई ड्रोन नहीं था।
बरेली में एक सरकारी स्कूल की छत पर एक खिलौना ड्रोन देखे जाने से अफरातफरी मच गई। दिल्ली से घर लौटे चार भाइयों को स्थानीय लोगों ने ड्रोन चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य समझकर पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि ड्रोन एक टूटा हुआ प्लास्टिक का खिलौना था जो कुछ फुट से ज्यादा नहीं उड़ सकता था।
 
बुलंदशहर के औरंगाबाद में ग्रामीणों ने आसमान में चमकती रोशनी को ड्रोन समझ लिया जिसके बाद अफरातफरी मच गई। पास में ही नशे में धुत एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके कपड़े उतार दिए और पिटाई तक की गई। उसका किसी ड्रोन से कोई संबंध नहीं था।
पिछले तीन हफ्तों में इन जिलों की पुलिस हेल्पलाइन पर ड्रोन देखे जाने की सैकड़ों कॉल आई हैं। फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि किसी भी चोरी का ड्रोन गतिविधि से निर्णायक रूप से कोई संबंध नहीं है। डीआईजी नैथानी ने बताया, एक महीने से अधिक समय से ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं लेकिन चोरी का एक भी मामला ड्रोन से जुड़ा साबित नहीं हुआ है। यह उन्माद पूरी तरह से अफवाहों और डर से प्रेरित है।
 
मेरठ, अमरोहा और संभल जैसे जिलों में भय फैलाने या झूठी सूचना फैलाने के आरोप में 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई इलाकों में पुलिस ने जागरुकता अभियान शुरू किए हैं। ड्रोन मालिकों को अपने उपकरण पंजीकृत कराने या जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। झूठी सूचना देने वालों की शिकायत के लिए व्हॉट्सऐप हेल्पलाइन जारी की गई हैं।
 
अमरोहा में ड्रोन फुटेज बना रहे तीन यूट्यूबर को पुलिस की अनुमति के बिना इस उपकरण को इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। सत्यापन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच संदेह को और गहरा कर दिया।
मेरठ में दो ‘कंटेंट क्रिएटर्स’ को ड्रोन से संबंधित झूठे वीडियो ऑनलाइन प्रसारित के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रभावित जिलों में पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे पर जागरुकता फैलाने के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया है और ग्रामीणों से कहा है कि अगर उन्हें कोई ड्रोन दिखाई दे तो वे सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी प्रसारित करने के बजाय पुलिस से संपर्क करें।
 
रामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विद्या सागर मिश्रा ने बताया, हमने गांव स्तर पर एक निश्चित क्षेत्र के प्रभावशाली और मौजिज लोगों के साथ बैठकें की हैं और अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए उनका समर्थन मांगा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ड्रोन देखे जाने की सूचनाएं अधिकांश अफवाह हैं और इनका किसी गिरोह से कोई संबंध नहीं है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

और भी वीडियो देखें

Bihar SIR : 9 दिन बीते, मसौदा सूची पर नहीं आई किसी भी दल की आपत्ति, बिहार चुनाव को लेकर बोला इलेक्शन कमीशन

Bihar SIR : 9 दिन बीते, मसौदा सूची पर नहीं आई किसी भी दल की आपत्ति, बिहार चुनाव को लेकर बोला इलेक्शन कमीशनचुनाव आयोग (EC) ने रविवार को कहा कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची एक अगस्त को प्रकाशित होने के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने उसमें नाम शामिल करने या हटाने के लिए उससे संपर्क नहीं किया है। आयोग ने कहा कि मसौदा सूची 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों के लिए उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत पार्टियां और व्यक्ति छूटे हुए पात्र नागरिकों को शामिल करने एवं उन लोगों को बाहर करने की मांग कर सकते हैं, जिन्हें वे अयोग्य मानते हैं।

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

Operation Sindoor के बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की गंभीर चेतावनी, जल्द हो सकता है अगला युद्ध

Operation Sindoor के बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की गंभीर चेतावनी, जल्द हो सकता है अगला युद्धभारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर निर्णायक सैन्य कार्रवाई की थी। इस ‘ऑपरेशन’ के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन तक सैन्य संघर्ष जारी रहा, जो 10 मई को दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद रुक गया। इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नया बयान सामने आया है।

LIVE: हरियाणा के झज्‍जर में आए भूकंप के झटके, 3.1 रही तीव्रता

LIVE: हरियाणा के झज्‍जर में आए भूकंप के झटके, 3.1 रही तीव्रताLatest News Today Live Updates in Hindi : हरियाणा के झज्‍जर में आज दोपहर 4 बजकर 10 मिनट पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र झज्जर-बहादुरगढ़ रोड पर स्थित बीड सुनारवाला गांव रहा। यह धरती के 10 किलोमीटर की गहराई पर था। पल पल की जानकारी...

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com