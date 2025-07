लाल हरी लाइटों में चमकता उड़न जासूस निकला कबूतर, पुलिस ने किया नकली ड्रोन का पर्दाफाश

pigeon turned out to be a flying spy : उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से हतप्रभ करने वाली खबर सामने आई है। रात का घना अंधेरा...! गांव के ऊपर आसमान में चमकता एक रहस्यमयी ड्रोन (mysterious drone) उड़ रहा था वो भी लाल और हरी लाइटों से सजा हुआ! इस रंग-बिरंगी लाइट वाले यंत्र (device with colorful lights) को जब गांव वालों ने देखा तो अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण डर के मारे सहम गए और भय माहौल बन गया। लेकिन जब पुलिस ने इस 'ड्रोन' का पीछा किया तो कहानी में आया ऐसा मोड़ जो फिल्मों को भी पीछे छोड़ दे।

पुलिस ने किया संदिग्ध यंत्र का खुलासा : इस बात का पता चलते ही गई पुलिस ने संदिग्ध यंत्र का पीछा किया तो सनसनीखेज खुलासा सामने आया कि यह कोई हाईटेक डिवाइस नहीं बल्कि एक कबूतर था जिसके शरीर पर 2 युवकों ने हरी और लाल एलईडी लाइटों से बांधकर उसे उड़ाया था। इन युवकों का मकसद गांव में ड्रोन की अफवाह से दहशत फैलाना और मजाक करना था। इसके चलते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।ALSO READ: ड्रोन से छूटेगी 12.5 KG की मिसाइल और दुश्मन तबाह, जानिए कितनी ताकतवर है ULPGM-V3 Missile

इस बात का पता चलते ही गई पुलिस ने संदिग्ध यंत्र का पीछा किया तो सनसनीखेज खुलासा सामने आया कि यह कोई हाईटेक डिवाइस नहीं बल्कि एक कबूतर था जिसके शरीर पर 2 युवकों ने हरी और लाल एलईडी लाइटों से बांधकर उसे उड़ाया था। इन युवकों का मकसद गांव में ड्रोन की अफवाह से दहशत फैलाना और मजाक करना था। इसके चलते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

थाना ककरौली पुलिस की जांच में सामने आया कि कबूतर को लाल-हरी एलईडी से सजाकर उड़ाने की शरारत गांव के ही 2 युवकों 22 वर्षीय सुएब और 24 वर्षीय शाकिब ने की थी। दोनों युवकों ने गांव में ड्रोन की दहशत फैलाने के उद्देश्य से कबूतर की गर्दन और पैरों में लाल-हरी एलईडी लाइटें बांधकर उसे रात में उड़ाया ताकि ग्रामीण डर जाएं।

पुलिस गिरफ्त में आए इन दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि गांव में ड्रोन की अफवाह को हवा देने और मजाक के लिए यह सब किया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 कबूतर, 1 पिंजरा और 3 एलईडी लाइटें बरामद की हैं, वहीं इन शरारती तत्वों पर थाना ककरौली में मुकदमा संख्या 114/25 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 270, 325, 353(1)(ख) के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस अनोखी साजिश को बेनकाब करने वाली पुलिस टीम को मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार ने 20,000 रुपए का नकद इनाम दिया है।

Edited by: Ravindra Gupta