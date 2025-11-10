मंगलवार, 11 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Yogi governments Vision 2030 outlines a new narrative for development in Uttar Pradesh
Written By
Last Modified: मथुरा , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (10:00 IST)

योगी सरकार के विजन- 2030 में विकास की नई पटकथा, अयोध्या-काशी की तरह जगमगाएगी कान्हा की नगरी मथुरा

Uttar Pradesh news
- अगले 6 वर्षों में मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य धार्मिक स्थलों पर आवागमन होगा सुगम
- मथुरा, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल जैसे ब्रज के सभी प्रमुख धार्मिक एक- दूसरे से बाइपास मार्गों के जरिए जोड़े जाएंगे
- देश- दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से होंगे आराध्य के दर्शन
 
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत, कान्हा की नगरी मथुरा अब विकास के मामले में अयोध्या और काशी की तरह नजर आएगी। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा विजन-2030 की पटकथा तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत अगले छह वर्षों में मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं और सुगम आवागमन से जोड़ा जाएगा। प्राथमिकता के 95 प्रतिशत कार्य छह वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
 
धार्मिक स्थलों को बाइपास से जोड़ने की योजना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश- दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से आराध्य के दर्शन कराना है। इसके तहत, ब्रज के सभी प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे मथुरा, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल एक-दूसरे से बाइपास मार्गों के जरिए जोड़े जाएंगे। श्रद्धालु किसी भी एक स्थल से निकलकर इन सुगम बाइपासों के माध्यम से आसानी से सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे।
 
 700 करोड़ रुपए से बनेगा गोवर्धन का नया फोरलेन बाइपास
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क परियोजनाओं पर बड़ा निवेश किया जा रहा है। आगरा की ओर से गोवर्धन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हिंदुस्तान कॉलेज से 47 किलोमीटर लंबा नया फोरलेन गोवर्धन बाइपास बनेगा। इस पर ₹700 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी करेगा। वहीं गोवर्धन से राधा की नगरी बरसाना जाने के लिए 25 किलोमीटर लंबा फोरलेन बाइपास बनेगा। इसके निर्माण पर ₹170 करोड़ और भूमि खरीद पर ₹150 करोड़ खर्च होंगे।
 
वृंदावन को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की बड़ी पहल
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से वृंदावन में बड़ी परियोजना चलाई जा रही है। ₹1682 करोड़ की लागत से एनएच- 44 को यमुना एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इस 15 किलोमीटर लंबे बाइपास पर वाहनों की गति 100 किमी प्रति घंटा होगी और इसमें तीन किलोमीटर एलिवेटेड ब्रिज सहित तीन फ्लाईओवर और दो ट्रंपिंग इंटरचेंज बनाए जाएंगे।
 
अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण
इसके अलावा, अंतरराज्यीय सीमा से जुड़ा भरतपुर-मथुरा मार्ग भी ₹280 करोड़ की लागत से फोरलेन होगा। वहीं, राज्य सेतु निगम छटीकरा- राधाकुंड मार्ग पर ₹100 करोड़ खर्च कर फोरलेन ओवरब्रिज बनाएगा। योगी सरकार का यह विजन ब्रज क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और धार्मिक यात्रा के लिए विश्वस्तरीय केंद्र बनाने का संकल्प है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेटसोमवार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाका

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाकाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचले

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचलेपश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- एसआईआर के नाम पर केन्द्र सरकार लोगों को कर रही है परेशान कोलकाता

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावा

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावाBig revelation about ISIS terrorists : गुजरात एंटी टेररिज्म स्‍क्‍वॉड (ATS) ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) का कहना है कि लखनऊ स्थित आरएसएस का दफ्तर गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर था। इन आतंकियों ने इसके लिए दफ्तर की रैकी भी की थी। ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था।

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमाल

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमालरिसिन (Ricin) नाम के रासायनिक जहर का इस्तेमाल करने की साजिश थी। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है।

और भी वीडियो देखें

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांसDharmendra Passes Away : फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का मंगलवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था।

LIVE: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस

LIVE: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांसLatest News Today Live Updates in Hindi : फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का मंगलवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। पुलिस ने पल पल की जानकारी...

Delhi Blast : धमाके से दहली दिल्ली, क्या है ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन?

Delhi Blast : धमाके से दहली दिल्ली, क्या है ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन?Delhi Blast 2025 : दिल्ली में सोमवार को आई20 कार में हुए दिल दहला देने वाले धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। जिस कार में धमाका हुआ है उसे कई लोगों को बेचा जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस कार को पुलवामा के तारिक को भी बेचा गया था। इस मामले की हर एंगल की जांच की जा रही है।

मुरादाबाद में एनकाउंटर, पुलिस से मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश ढेर

मुरादाबाद में एनकाउंटर, पुलिस से मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश ढेरएसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को थाना भोजपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी आसिफ उर्फ टिड्डा निवासी मेरठ और उसका साथी दीनू निवासी मेरठ पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

delhi blast : 2011 के बाद फिर दिल्ली में बड़ा धमाका जानिए धमाकों से कब-कब दहली देश की राजधानी

delhi blast : 2011 के बाद फिर दिल्ली में बड़ा धमाका जानिए धमाकों से कब-कब दहली देश की राजधानीदेश की राजधानी में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए एक शक्तिशाली धमाके में कम से कम 8 लोग मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए। इस धमाके ने कई कारों को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली में 2011 के बाद से यह पहला बड़ा धमाका है। इस व्यस्त इलाके में दहशत फैला दी, जो उस समय लोगों और यात्रियों से भरा हुआ था। घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com