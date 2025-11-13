गुरुवार, 13 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath there has been a change in life of tribal society in Uttar Pradesh
Written By
Last Updated :लखनऊ (उप्र) , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (16:33 IST)

जनजातीय गौरव को नई पहचान, योगी सरकार ने बदली वंचित समाज की तस्वीर

Under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath there has been a change in life of tribal society in Uttar Pradesh
- 517 जनजातीय बहुल गांवों में सैचुरेशन आधारित विकास, धरती आबा अभियान बना बदलाव की धुरी
- थारू, बुक्सा और अन्य जनजातियों के लिए योगी सरकार का सुरक्षा कवच, आवास से आजीविका तक बड़ा विस्तार
- थारू हस्तशिल्प कंपनी ने खोले राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे, 371 समूहों को मिला आर्थिक संबल
- एकलव्य मॉडल स्कूलों और सर्वोदय छात्रावासों से जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा बनी नई ताकत
- पीएम जनमन से वन क्षेत्रों में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल की सीधी पहुंच, बुक्सा जनजाति के 815 परिवार हुए संतृप्त
- परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना से युवाओं को बड़ा लाभ, सैकड़ों की प्रशासनिक सेवाओं में एंट्री
- विमुक्त और घुमंतू समुदायों के लिए योगी सरकार का बड़ा हस्तक्षेप, शिक्षा और निवास योजनाओं से जीवन में आया स्थायित्व
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज के जीवन में जो बदलाव आया है, वह सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं बल्कि सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना की एक बड़ी कहानी है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इन समुदायों को योगी सरकार ने न केवल मुख्य धारा में जगह दिलाई बल्कि उनकी परंपराओं, जरूरतों और सपनों को शासन की प्राथमिकता बनाया। मुख्यमंत्री की सोच हमेशा यही रही है कि विकास तभी सार्थक है जब वंचितों को वरीयता मिले और अंत्योदय से सर्वोदय का रास्ता खुले।
 
प्रदेश में थारु, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड, बैगा, सहरिया, मुसहर और चेरो जैसी जनजातियों के 11 लाख से अधिक लोगों के जीवन को बदलने के लिए सरकार ने योजनाएं जमीन पर उतारीं। वनाधिकार अधिनियम के तहत आवासीय अधिकार दिए गए, मुख्यमंत्री आवास योजना से वनवासियों को पक्के घर मिले और पीएम जनमन योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और दूरसंचार जैसी मूलभूत सुविधाओं को सीधे उनके द्वार तक पहुंचाया गया। खासतौर पर बुक्सा जनजाति के 815 परिवारों को हर सुविधा से संतृप्त कर एक नई मिसाल पेश की गई।
'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' और 'धरती आबा जनभागीदारी अभियान' ने जनजातीय इलाकों में विकास की असली तस्वीर बदली। 26 जिलों के 517 गांवों तक पहुंचकर सरकार ने कनेक्टिविटी से लेकर आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला, जनधन, किसान सम्मान निधि और विश्वकर्मा जैसी योजनाओं का सैचुरेशन कराया। सोनभद्र, ललितपुर, कुशीनगर, बलरामपुर से लेकर बिजनौर तक इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं।
जनजातीय संस्कृति को संजोने पर भी भरपूर जोर दिया गया। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संग्रहालय स्थापित हुआ और मिर्जापुर, सोनभद्र, महराजगंज में नए संग्रहालयों पर तेजी से काम चल रहा है। थारू समुदाय की कला और कौशल को राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए लखीमपुर खीरी में थारू हस्तशिल्प कंपनी बनाई गई। इसमें जुड़े 371 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देकर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई गई।
शिक्षा को जनजातीय उन्नति का आधार बनाते हुए एकलव्य मॉडल स्कूल, सर्वोदय छात्रावास और आश्रम पद्धति विद्यालयों में बच्चों को पूरी सुविधा मिल रही है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, सोनभद्र और ललितपुर के एकलव्य विद्यालयों ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को नई दिशा दी है। ये पहलें साफ बताती हैं कि योगी सरकार जनजातीय बच्चों की शिक्षा को भविष्य निर्माण का सबसे मजबूत आधार मानती है।
 
मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि विकास की असली कसौटी भागीदारी है। पुलिस भर्ती में आरक्षित सभी सीटें पूरी तरह भरना इसी परिवर्तन का संकेत है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना से 700 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन, साढ़े 6 हजार युवाओं को प्रशिक्षण और आठ उच्चस्तरीय केंद्रों की स्थापना ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोली हैं।
विमुक्त और घुमंतू समुदायों को भी सरकार ने बराबर महत्व दिया। नट, बंजारा, सांसी, कंजर, कालबेलिया जैसे समुदायों के लिए 101 आश्रम पद्धति विद्यालय, 9 सर्वोदय विद्यालय और अनेक छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इन समुदायों को सामाजिक सुरक्षा, आवास और आजीविका से जोड़कर सरकार ने उन्हें सम्मानजनक जीवन की राह दी है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

और भी वीडियो देखें

Delhi Blast : अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस, NAAC ने लगाए गंभीर आरोप

Delhi Blast : अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस, NAAC ने लगाए गंभीर आरोपDelhi Blast News in hindi : दिल्ली धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के नाम आने के बाद से यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। यह संस्था यह अपनी स्थापना और फंडिंग के सोर्सेस को लेकर गहन जांच के घेरे में है। NAAC ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

क्या है कोडनेम 'उकासा' का अर्थ, तुर्किए से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार

क्या है कोडनेम 'उकासा' का अर्थ, तुर्किए से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तारRed Fort car blast: दिल्ली में हुए कार विस्फोट की साजिश के तार तुर्किए से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जांच में सामने आया है कि कोडनेम 'उकासा' वाले तुर्किए के हैंडलर ने दिल्ली टेरर मॉडल को निर्देशित किया था। बताया जा रहा है कि उमर की 2022 की तुर्की यात्रा के दौरान हमले की साजिश रची गई थी।

CM डॉ. मोहन यादव ने अन्नदाता को दी बड़ी राहत, 1.33 लाख किसानों के खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपये ट्रांसफर

CM डॉ. मोहन यादव ने अन्नदाता को दी बड़ी राहत, 1.33 लाख किसानों के खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपये ट्रांसफरमध्यप्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी राहत दी। उन्होंने सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। देवास जिले में आयोजित इस अहम कार्यक्रम में सीएम डॉ. यादव ने 183.25 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने कार्यक्रम में प्रदर्शित की गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने अन्नदाता पर पुष्पवर्षा भी की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई।

Delhi की हवा बनी दमघोंटू, कई इलाकों में AQI 400 के पार

Delhi की हवा बनी दमघोंटू, कई इलाकों में AQI 400 के पारDelhi Air Pollution News : दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यहां जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का AQI 407 दर्ज किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं, जहां 450 तक एक्यूआई गया है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। जिसके चलते कई कार्यों पर रोक लगा दी गई है, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके।

LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई

LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुईLatest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार ने दिल्ली धमाकों को आतंकी हमला करार दिए जाने के बाद जांच की गति और बढ़ गई है। धमाकों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई। पल पल की जानकारी...

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com