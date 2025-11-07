प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा, काशीवासियों ने किया भव्य स्वागत, गूंजा 'हर हर महादेव' का नारा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे

- एयरपोर्ट से बरेका तक काशीवासियों ने किया भव्य स्वागत

- ‘हर हर महादेव’ के नारों से गूंजा पूरा बनारस

- बरेका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत

- 8 नवंबर को पीएम देंगे देश को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात

- वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस काशीवासियों के लिए बड़ा तोहफा

- धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार देगा बनारस-खजुराहो वंदे भारत

Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री का विशेष विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पर उतरा, जहां प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, विधायक डॉ. अवधेश सिंह, विधायक सुनील पटेल, विधायक टी. राम, कमिश्नर एस. राजलिंगम, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया, जबकि बरेका पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत किया।





काशीवासियों में उत्साह, मार्ग पर उमड़ा जनसैलाब

स्‍वागत से अभि‍भूत पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने भी वाहन से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में काशीवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने अपने सांसद का स्वागत ‘मोदी-मोदी’ और ‘हर हर महादेव’ के नारों से किया।





जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पुष्प वर्षा और भारत माता के जयघोष से पूरा मार्ग देशभक्ति के रंग में रंग गया। एयरपोर्ट से बरेका जाते समय प्रधानमंत्री के काफिले पर जगह-जगह फूलों की वर्षा की गई। पूरा मार्ग केसरिया और तिरंगे रंगों की रोशनी से जगमगा उठा।





मुख्यमंत्री ने किया बरेका गेस्ट हाउस पर स्वागत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शहर के संत अतुलानंद बायपास, जेपी मेहता के पास, बरेका एफसीआई गोदाम, बरेका गेट के पास आदि अनेकों स्थानों पर स्वागत किया गया। जबकि बरेका पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत किया।

देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को वाराणसी से देश को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। इनमें सबसे प्रमुख ट्रेन वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो काशीवासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है।





इनमें लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, एर्नाकुलम से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री इस अवसर पर बनारस स्टेशन पर मौजूद गणमान्य लोगों से संवाद भी कर सकते हैं।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

इससे यात्रियों को तेज़, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही यह ट्रेन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुगम पहुंच प्रदान करेगी, जिससे पर्यटन उद्योग को नया आयाम और आर्थिक गति मिलेगी।

