ईशा देओल ने दिया धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट, पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें
ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की निधन की खबरों का खंडन करते हुए अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही एक्टिव चल रही है और गलत खबरें फैला रही है। मेरे पिता स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें। पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें।
धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में की थी, इस साल उनकी डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में आंखें, शिखर, आया सावन झूम के, जीवन मृ्त्यु, सीता और गीता, यादों की बारात, शोले, दोस्त, गुलामी, धरम वीर, गुलामी, हुकुमत, चरस, एलान ए जंग जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल है।
