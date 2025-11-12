Asia Cup Trophy को ACC मुख्यालय में Cycle Lock से बंद कर रखा है नकवी ने

एशिया कप ट्रॉफी को ACC मुख्यालय में 29 सितंबर से बंद है यह लगभग सभी क्रिकेट फैंस को पता है लेकिन अब ACC मुख्यालय की ताजा तस्वीर सामने आ रही है जिसमें एक बंद कमरे में यह ट्रॉफी रखी गई है और इस कमरे को साइकल लॉक से बंद किया गया है। यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात को हास्यास्पद समझ रहे हैं कि नकवी के पास खरीदने के लिए एक ढंग का ताला भी नहीं है।महाद्वीपीय संस्था Asian Cricket Council (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी ने निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना इसे स्थानांतरित या भारत को नहीं सौंपा जाना चाहिए।भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने के बाद नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नकवी इसे अपने साथ ले गए थे और तभी से यह ट्रॉफी एसीसी कार्यालय में है। भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था।नकवी Pakistan Cricket Board (PCB) के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं।एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के साए में खेला गया। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए। इसके अलावा नकवी ने भी सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयान दिए।बीसीसीआई ने ट्रॉफी लेकर चले जाने के उनके कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई और आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का संकल्प लिया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नक़वी की निंदा करने और उन्हें आईसीसी के निदेशक पद से हटाने के लिए कड़ा कदम उठाया जा सकता है।