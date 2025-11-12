विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिली घरेलू मैच खेलने की हिदायत अन्यथा

BCCI'S MESSAGE TO KOHLI & ROHIT - THEY MUST TO PLAY VIJAY HAZARE— Tanuj (@ImTanujSingh) November 12, 2025
The BCCI & team management have conveyed to Virat Kohli & Rohit Sharma that they will have to play domestic cricket one-dayers if they want to play for India. (The Indian Express).
ROHIT IN VIJAY HAZARE TROPHY.
कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।
Rohit Sharma has informed about his availability for Mumbai in Vijay Hazare Trophy. (Express Sports).