विराट कोहली : जुनून, मेहनत और सफलता की कहानी, जानें किंग कोहली के वो 8 रिकॉर्ड जो शायद कोई तोड़ न सके

Virat Kohli Birthday Special : भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और जुनूनी खिलाड़ी विराट कोहली आज 37 साल के हो गए हैं। दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को जन्मे विराट का सफर मेहनत, जुनून और विश्वास की मिसाल है। साल 2008 में अंडर-19 विश्व कप जिताने से लेकर भारत को टेस्ट, वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप में नई ऊंचाइयों तक ले जाने तक, उन्होंने हर बार इतिहास रचा। वे जब भी मैदान पर आते रिकॉर्ड बनते या टूटते रहते। विराट के खेल में सिर्फ रन नहीं, एक आग है जीत की, जज़्बे की और देश के लिए खेलने की। आज वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि हर युवा के लिए प्रेरणा और जुनून का दूसरा नाम बन चुके हैं। कई लोग विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बल्कि हर खेल में उनके जुनून की मिसाल दी जाती है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि खेल की धड़कन हैं, जिनसे मैदान में ऊर्जा और भरोसा दोनों झलकते हैं। भारतीय क्रिकेट वाकई खुशकिस्मत है, जिसे विराट जैसा योद्धा मिला जिसने हमेशा देश का नाम ऊंचा किया और खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
 
आइए उनके जन्मदिन पर जानते हैं विराट कोहली के 8 ऐसे रिकॉर्ड, जो आने वाले सालों में शायद कोई तोड़ न सके।
 
 
1. वनडे में सबसे ज्यादा शतक (51)
 
विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 51 शतक हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तोड़ा, जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। यह बताता है कि कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि रिकॉर्ड मशीन हैं।
 
2. 10,000+ रन बनाने वालों में सबसे बेहतरीन औसत
 
जिन बल्लेबाज़ों ने वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, उनमें कोहली का औसत सबसे ज्यादा (57.7) है। उन्होंने अब तक 14,255 रन बनाए हैं और वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
 
3. टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक (7)
 
विराट कोहली एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 7 दोहरे शतक (Double Century) लगाए हैं। साल 2016 से 2019 तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया 16 शतक और 7 दोहरे शतक यह उनका सुनहरा दौर माना जाता है।


4. एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन (973)
 
IPL 2016 विराट कोहली के नाम रहा। उन्होंने उस सीज़न में 973 रन बनाए, जिसमें 4 शतक भी शामिल थे। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है और शायद आने वाले कई सालों तक कोई इसे नहीं तोड़ पाएगा।
 
5. टेस्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा ICC रेटिंग पॉइंट (937)
 
विराट कोहली ने साल 2018 में 937 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए थे, यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे ऊंचा रैंकिंग स्कोर है। यह बताता है कि वह न सिर्फ घर में, बल्कि विदेशी पिचों पर भी एक भरोसेमंद बल्लेबाज़ रहे हैं।
 
6. भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान
 
विराट कोहली ने भारत की कप्तानी करते हुए 68 टेस्ट मैचोंमें से 40 मैच जीते जो किसी भी भारतीय कप्तान का सबसे शानदार रिकॉर्ड है। उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक सीरीज जीती और विदेशों में भी अपनी ताकत साबित की। 
 
 
7. सबसे बेहतरीन चेज़ मास्टर
 
विराट कोहली को “Chase Master” यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 50+ रन की 70 पारियां खेली हैं  जो दुनिया में किसी और बल्लेबाज के नाम नहीं है। टी20 में भी उन्होंने चेज़ करते हुए करीब 78 के औसत से रन बनाए हैं।
 
8. सभी फॉर्मेट में 25,000+ रन और 50+ वनडे शतक
 
विराट कोहली दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 25,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं और 50 से ज्यादा वनडे शतक लगाए हैं। यह दिखाता है कि उन्होंने हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया है चाहे टेस्ट हो, वनडे या टी20।


 
विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस और प्रोफेशनलिज़्म की नई सोच लाई। उनकी मेहनत और जुनून ने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया। विराट कोहली सिर्फ रन मशीन नहीं हैं, वह एक सोच हैं मेहनत, जुनून और जीत की सोच। उनका नाम आने वाले कई सालों तक क्रिकेट की किताबों में चमकता रहेगा और आने वाली जनरेशन भी उनसे प्रेरणा लेती रहेगी।
 
