भारत-पाक क्रिकेट पर सरकार की नीति साफ: द्विपक्षीय नहीं, ACC-ICC टूर्नामेंट में भिड़ंत ज़रूरी

india vs pakistan asia cup hindi news
INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP 2025 : यूएई में चल रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले बहुचर्चित मुकाबले से पहले आईपीएल चेयरमैन अरूण धूमल (Arun Dhumal) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है और एसीसी तथा आईसीसी टूर्नामेंटों में भारतीय टीम को उससे खेलना ही होगा। अप्रैल में पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और भारतीय सेना के आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भारत में सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है।
 
भारत के महान स्पिनर हरभजन सिंह ने कल कहा था कि भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध बेहतर होने तक आपस में क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिये। इससे पहले हरभजन इंडिया चैम्पियंस टीम का भी हिस्सा थे जिसने जुलाई में इंग्लैंड में हुई विश्व लीजैंड्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेला था।
 
पहलगाम हमले के मद्देनजर पिछले महीने ही भारत सरकार ने पहली बार पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर नीति बनाई जिसके तहत भारत किसी भी खेल में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेगा , चाहे वे तटस्थ स्थान पर ही क्यों नहीं हो लेकिन बहु देशीय टूर्नामेंटों में खेलना होगा।


 
धूमल ने यहां ‘प्लेकॉम 2025 समिट’ से इतर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा ,‘‘मैं भारतीय टीम को शुभकामना देना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भारत सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे लेकिन एसीसी या आईसीसी ट्रॉफी खेलना होगा। हम सरकार की सलाह पर अमल करेंगे।’’
 
बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा,‘‘ एक सप्ताह के भीतर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। तभी हमें स्पष्ट तस्वीर मिल जायेगी कि अगला अध्यक्ष कौन् होगा।’’
 
सरकार द्वारा आनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के बाद भारतीय टीम की टाइटल प्रायोजक ड्रीम 11 के साथ करार खत्म होने पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा ,‘‘ जो हुआ, वह हो चुका है (ड्रीम 11 का जाना)। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता लेकिन अगले प्रायोजक को तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि दो तीन सप्ताह में पता चल जायेगा।’’
 
आईपीएल की सफलता का श्रेय बीसीसीआई को देते हुए धूमल ने कहा कि इसकी नींव 2008 से पहले ही पड़ चुकी थी और बीसीसीआई ने इतने वर्षों में खिलाड़ियों का शानदार पूल तैयार किया है जिससे यह लीग इतनी कामयाब रही।
 
उन्होंने कहा ,‘‘ आईपीएल सबसे अलग इसलिये है क्योंकि हर गेंद यहां एक जलसा है ।पहले मैच में ब्रेंडन मैकुलम से लेकर पिछले सत्र में 14 वर्ष के वैभव रघुवंशी (Vaibhav Raghuvanshi) तक जिसने आईपीएल में पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया। मैं इसलिये कहता हूं कि लीग शुरू करने पर नहीं बल्कि बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करने पर फोकस रखें, लीग अपने आप कामयाब हो जायेगी।’’  (भाषा)

 
