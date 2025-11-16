रविवार, 16 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Pakistan defeats India in Rising Asia Cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 16 नवंबर 2025 (23:28 IST)

पाकिस्तान ने भारत को Rising Asia Cup में 8 विकेट से हराया

India
INDvsPAK माज सदाकत के हरफनमौला खेल से पाकिस्तान शाहीन्स (ए टीम) ने राइजिग स्टार्स एशिया कप टी20 के ग्रुप बी मैच में रविवार को यहां भारत ए को 40 गेंद शेष रहते आठ विकेट से हरा दिया।पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 19 ओवर में 136 रन पर आउट करने के बाद महज 13.2 ओवर में दो विकेट पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।‘Player of the Match’ सदाकत ने 47 गेंद में सात चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 79 रन की पारी खेलने के अलावा तीन ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिये। भारत के लिए सुयश शर्मा और यश ठाकुर ने एक-एक विकेट लिये।

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान शाहीन्स ने आक्रामक अंदाज में लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। मोहम्मद नईम (14) ने ठाकुर के खिलाफ दूसरे ओवर में छक्का लगाया तो वहीं सदाकत चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आये सुयश के खिलाफ लगातार दो चौके के साथ गुरजपनीत सिंह की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा भारत ए पर दबाव बना दिया।
अपने शुरुआती ओवर में 14 रन खर्च करने वाले ठाकुर ने छठे ओवर में नईम को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई।सदाकत ने दूसरे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी के साथ 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

दसवें ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर नेहाल ने बाउंड्री के पास सदाकत का कैच लपक कर गेंद नमन की तरफ फेंका जिन्होंने कैच को पूरा किया। तीसरे अंपायर ने हालांकि कई बार रिप्ले देखने के बाद इसे नॉटआउट करार दिया। जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लंबे समय तक मैदान अंपायर से बातचीत की।

सुयश ने इसी ओवर में यासिर खान (11) को चलता किया लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर दो रन से पाकिस्तान शाहीन्स ने 10 ओवर में 100 रन पूरे कर लिये।मोहम्मद फैक (नाबाद 16) ने नमन धीर पर छक्के के साथ पाकिस्तान को जीत दिला दी।

भारतीय पारी की जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक क्लिक करें


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com