संगकारा की धमाकेदार वापसी: संजू बाहर, जडेजा के साथ नई शक्ल में दिखेगी राजस्थान रॉयल्स

IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को कन्फर्म किया कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) को दोबारा टीम का हेड कोच बनाया गया है। वह IPL 2026 सीज़न में फिर से जिम्मेदारी संभालेंगे। संगकारा 2021 से 2024 तक रॉयल्स के हेड कोच रह चुके हैं। पिछले साल उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका दी गई थी, जबकि IPL 2025 में टीम की कमान कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ ने संभाली थी।
फ्रेंचाइज़ी ने कोचिंग स्टाफ में कई बदलाव किए हैं :
विक्रम राठौर को लीड असिस्टेंट कोच बनाया गया है, ट्रेवर पेनी और सिड लाहिरी फिर से असिस्टेंट कोच और परफ़ॉर्मेंस कोच के तौर पर लौटे हैं, और शेन बॉन्ड (Shane Bond) अपनी भूमिका में तेज़ गेंदबाज़ी कोच के रूप में जारी रहेंगे।
टीम ने खिलाड़ियों में भी बड़ा बदलाव किया है। लंबे समय तक कप्तानी करने वाले संजू सैमसन (Sanju Samson) को ट्रेड कर दिया गया है और उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) से रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को शामिल किया गया है। यह बदलाव काफी चर्चा में है।
संगकारा टीम को 2022 में फाइनल और 2024 में प्लेऑफ़ तक ले जा चुके हैं। उनके शांत स्वभाव, स्पष्ट सोच और खेल की गहरी समझ की रॉयल्स मैनेजमेंट ने खूब सराहना की है। टीम के प्रमुख मालिक मनोज बदाले ने कहा कि संगकारा का अनुभव और टीम के माहौल को लेकर उनकी समझ इस नए चरण में बड़ी ताकत साबित होगी।
राहुल द्रविड़ की कोचिंग में IPL 2025 में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और रॉयल्स नौवें स्थान पर रही, जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया।
संगकारा के सामने नई चुनौतियां
संजू सैमसन के जाने के बाद अब रॉयल्स को नया कप्तान चुनना होगा। यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल जैसे युवा विकल्प उपलब्ध हैं। संगकारा को इन खिलाड़ियों में से किसी एक पर भरोसा जताना होगा। साथ ही, उन्हें टीम की मजबूत प्लेइंग इलेवन भी जल्द तय करनी होगी।
संगकारा का करियर
संगकारा लंबे समय से रॉयल्स से जुड़े हैं और युवा प्रतिभाओं को उभारने की उनकी क्षमता जानी जाती है। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने,
-टेस्ट में 12,000 से ज्यादा रन और 38 शतक,
-वनडे में 14,000 से ज्यादा रन और 25 शतक बनाए।
-फर्स्ट-क्लास और लिस्ट-ए मिलाकर उनके नाम कुल 103 शतक दर्ज हैं।
राजस्थान रॉयल्स 2026 रिटेंशन लिस्ट (Rajasthan Royals Retention List)
यशस्वी जायसवाल
शिमरोन हेटमायर
वैभव सूर्यवंशी
शुभम दुबे
लुआन-ड्रे प्रीटोरियस
ध्रुव जुरेल
रियान पराग
जोफ्रा आर्चर
तुषार देशपांडे
संदीप शर्मा
युद्धवीर सिंह
क्वेना मफाका
नांद्रे बर्गर
ट्रेड
शामिल किए गए: रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फ़ेरीरा
बाहर किए गए: संजू सैमसन, नितीश राणा
संगकारा की वापसी से रॉयल्स को एक बार फिर स्थिरता और नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि वह टीम को कैसे फिर से मजबूत बनाते हैं और 2026 सीजन में नई पहचान देते हैं।