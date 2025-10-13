इजरायल में आज दीवाली सा माहौल, हमास ने 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा किया, पूरे देश में जश्न



एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस बैच में 7 बंधक हैं और इन्हें रेड क्रॉस के हाथ में सौंपा गया है। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनकी स्थिति कैसी है। समझौते के तहत हमास को अंतिम 20 जीवित बंधकों को रिहा करना है। इन बंधकों का स्वागत करने लिए इजरायल के लोग सड़कों पर झूम रहे हैं। गा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का इंतजार भी गाजा के लोग कर रहे हैं।



इजरायल में आज दीवाली जैसा माहौल है। करीब 2 साल बाद हमास ने इजरायल के बंधकों को रिहा किया है। पहले बैच में 7 बंधकों को रिहा किया गया है। बता दें कि हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता हुआ है। इसके चलते गाजा से बंधकों के पहले बैच को रिहा कर दिया गया है।एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस बैच में 7 बंधक हैं और इन्हें रेड क्रॉस के हाथ में सौंपा गया है। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनकी स्थिति कैसी है। समझौते के तहत हमास को अंतिम 20 जीवित बंधकों को रिहा करना है। इन बंधकों का स्वागत करने लिए इजरायल के लोग सड़कों पर झूम रहे हैं। गा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का इंतजार भी गाजा के लोग कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले बैच में रिहा किए गए 7 बंधकों में गैली और जिव बर्मन, मटन एंग्रेस्ट, एलोन ओहेल, ओमरी मिरान, ईटन मोर और गाइ गिल्बोआ-दल्लाल शामिल हैं। हिब्रू मीडिया के अनुसार इन बंधकों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (साइकोलॉजिकल इवैलुएशन) भी किया जाएगा।





हमास ने जारी की 20 बंधकों की लिस्ट : हमास ने सोमवार सुबह 20 जीवित बंधकों की एक सूची जारी की, जिसे वह सीजफायर समझौते के तहत आजाद करेगा। साथ ही उसने 1,900 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की एक लिस्ट भी जारी की है जिन्हें उसने कहा कि इजरायल के अधिकारियों द्वारा रिहा किया जाएगा।





रिहा होने जा रहे कुल 20 बंधक हैं- एल्काना बोहबोट, मटन एंग्रेस्ट, अविनातन ओर, योसेफ-हैम ओहाना, एलोन ओहेल, एविएटर डेविड, गाइ गिल्बोआ-दलाल, रोम ब्रास्लावस्की, गैली बर्मन, जिव बर्मन, ईटन मोर, सेगेव कल्फ़ोन, निम्रोद कोहेन, मैक्सिम हर्किन, ईटन हॉर्न, मटन जांगौकर, बार कुपरशेटिन, डेविड कुनियो, एरियल कुनियो और ओमरी मिरान।





समिति कर रही बंधकों की रिहाई की निगरानी : न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ही बंधकों की रिहाई की निगरानी कर रही है। यानी उनकी निगरानी में ही यह अदला-बदली होगी। रिहाई से पहले इजरायल में मौहाल उम्मीदों से भरा हुआ है। टीवी स्टेशन रात भर विशेष कवरेज कर रहे हैं। लोग सुबह होने से पहले ही तेल अवीव के होस्टेजेस स्क्वायर में एक बड़ी स्क्रीन के पास इकट्ठा होने लगे हैं। मेयर कल्लर को रात भर नींद नहीं आई है और उन्होंने कहा, "यह बहुत रोमांचक है"





अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि "गाजा में युद्ध खत्म हो गया है" इस ऐलान के साथ वह इजरायल के लिए निकल गए। इजरायल के बाद वो मिस्र में एक उच्च-स्तरीय शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी जाएंगे। इस यात्रा को बेहद खास बताते हुए इसकी शुरुआत में एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते के बारे में किसी भी चिंताओं को खारिज कर दिया। 79 साल के ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या उन्हें विश्वास है कि इजरायल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के बीच संघर्ष समाप्त हो गया है, तो उन्होंने कहा, "युद्ध खत्म हो गया है।

