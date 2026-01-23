Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

एप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

लीक्स के अनुसार, iPhone 17e की कीमत इसके पिछले मॉडल (iPhone 16e) से थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें नए चिपसेट और डायनेमिक आइलैंड जैसे फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। स्मार्टफोन में Apple Intelligence दिया जा सकता है। इससे 8GB रैम और A19 चिप के कारण इसमें एप्पल के सभी नए AI फीचर्स स्मूथली चलेंगे।





सस्ते आईफोन में पहली बार नॉच की जगह 'Dynamic Island' देखने को मिल सकता है। यह फोन पिछले साल के iPhone 16e का उत्तराधिकारी होगा और इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम बजट में लेटेस्ट एप्पल चिपसेट और डिजाइन चाहते हैं।

कैमरा और चार्जिंग फीचर्स क्या हैं

कैमरा की बात करें तो iPhone 17e में पिछले मॉडल की तरह ही 48MP का रियर (पीछे का) कैमरा होने की संभावना है। हालांकि, एप्पल इसके फ्रंट कैमरा में सुधार कर सकता है, जिसे बढ़ाकर 18MP किया जा सकता है। इससे सेल्फी ज्यादा साफ आएगी और वीडियो कॉलिंग का अनुभव भी बेहतर होगा।

ऐसी खबरें भी हैं कि एप्पल आखिरकार अपनी ' e' सीरीज में MagSafe चार्जिंग की सुविधा दे सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यूजर्स मैग्नेटिक चार्जर और एक्सेसरीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो पहले केवल महंगे आईफोन्स तक ही सीमित थे।

भारत में अपेक्षित कीमत क्या है?

माना जा रहा है कि iPhone 17e की कीमत इसके पिछले मॉडल के आसपास ही होगी। भारत में iPhone 16e लगभग 59,900 रुपए में लॉन्च हुआ था, और बाजार में मुकाबला बनाए रखने के लिए एप्पल इसकी कीमत भी इसी के करीब रख सकता है। कुल मिलाकर, iPhone 17e उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प दिख रहा है जो फ्लैगशिप (महंगी) कीमत चुकाए बिना दमदार परफॉरमेंस, मॉडर्न डिजाइन और एप्पल के सॉफ्टवेयर का अनुभव लेना चाहते हैं। Edited by : Sudhir Sharma