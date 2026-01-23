ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

इंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। 'कृपया कम बोलें, धन्यवाद' सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में ऑटो की पिछली सीट दिखाई दे रही है, जिस पर ड्राइवर ने बड़े ही प्यार और स्पष्टता से एक संदेश लिखवाया है- 'कृपया कम बोलें, धन्यवाद।'







ना बोलो तो और भी बेहतर. pic.twitter.com/8PbDLruo67 — Kirtish Bhatt (@Kirtishbhat) January 22, 2026 इसके बाद तो जैसे कमेंट्स की झड़ी लग गई। लोग इस ड्राइवर को 'शांति दूत' और 'इंट्रोवर्ट्स का मसीहा' बता रहे हैं।

माना जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर रोज-रोज यात्रियों के सवालों और उनकी लंबी-चौड़ी बातों से इतना परेशान हो गया था कि उसने बार-बार टोकने के बजाय 'साइलेंट मोड' को ही बेहतर समझा। यह मैसेज न तो कड़वा है और न ही बदतमीजी भरा, बस सीधा और सपाट है। किसी यात्री को ड्राइवर का यह अंदाज इतना पसंद आया कि उसने फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दी।