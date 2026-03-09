महिला दिवस पर मुख्‍यमंत्री योगी का तोहफा, 3 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच

- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मिला पांच लाख रुपए तक के इलाज का अधिकार

- मुख्‍यमंत्री योगी ने 5 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को प्रदान किए आयुष्मान कार्ड

- मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सदैव प्राथमिकता दी

Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश में अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति की सुरक्षा और सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को आयुष्मान कार्ड का उपहार दिया। उन्होंने पांच आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मंच पर आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। प्रदेश में अब तक कुल 3 लाख 684 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं सहित उनके परिवारजनों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच

योगी सरकार का यह तोहफा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके माध्यम से हमारे परिवार को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक सुरक्षा गारंटी मिली है जिसके लिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हैं।’ प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत अद्यतन 75 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का इलाज हुआ आसान



'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:'



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2026 के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सहभाग कर लोक-कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित विभिन्न जनपदों की बहनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया।



इस अवसर पर बाल विकास एवं पुष्टाहार… pic.twitter.com/1ORjZxQDfZ — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 8, 2026

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सदैव प्राथमिकता दी है। आज हम भयमुक्त होकर कहीं भी आ-जा सकते हैं। सरकार हमारे इलाज के लिए भी व्यवस्था कर रही है। गंभीर बीमारी होने पर इलाज में काफी खर्च हो जाता है। ऐसे में पांच लाख रुपए इलाज के लिए मिलना हम लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को अपनी सेवा के दौरान कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड उनको इलाज और सुरक्षा की गारंटी देता है। आयुष्मान कार्ड मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकत्री प्रियंका सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सदैव प्राथमिकता दी है। आज हम भयमुक्त होकर कहीं भी आ-जा सकते हैं। सरकार हमारे इलाज के लिए भी व्यवस्था कर रही है। गंभीर बीमारी होने पर इलाज में काफी खर्च हो जाता है। ऐसे में पांच लाख रुपए इलाज के लिए मिलना हम लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं है।

महिला सशक्तीकरण को मिला बल

प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के साथ उनके परिवारजन भी सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं।





महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार ने यह संदेश भी दिया कि प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां केवल पोषण और बाल विकास की जिम्मेदारी नहीं निभा रहीं, बल्कि समाज में बदलाव की मजबूत कड़ी भी हैं। उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सरकार ने नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तीकरण के अपने संकल्प को और मजबूत किया है।

