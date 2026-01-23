Operation Meghaburu, 35 घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट, सारंडा के जंगलों में 21 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी अनिल दा भी मारा गया

सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मीडिया खबरों के मुताबिक 35 घंटे से जारी मुठभेड़ में अब तक 21 नक्सली मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। गुरुवार को 15 की मौत की पुष्टि के बाद शुक्रवार को 6 और शव बरामद किए गए हैं। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) की कोबरा 209 बटालियन ने एक गुप्त सूचना के आधार पर किरीबुरु थाना क्षेत्र के कुमडी इलाके में ‘ऑपरेशन मेघाबुरु’ शुरू किया था। तड़के सुबह जब जवानों ने इलाके की घेराबंदी की, तो खुद को घिरा देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

चुनौतियों के बीच चला ऑपरेशन

सारंडा का इलाका बेहद दुर्गम है। घने जंगल, खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी और जगह-जगह बिछाए गए आईईडी (IED) के कारण यह ऑपरेशन काफी जोखिम भरा था। मारे गए अन्य नक्सलियों की पहचान करने की प्रक्रिया अभी जारी है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा के घने जंगलों में दो दर्जन नक्सलियों के साथ पतिराम मांझी उर्फ​ अनल दा को घेर लिया गया था।

आज पश्चिमी सिंहभूम में CRPF और झारखंड पुलिस द्वारा चल रहे एक जॉइंट ऑपरेशन में ₹1 करोड़ का कुख्यात इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर 'अनल उर्फ पतिराम मांझी' और 15 अन्य नक्सलियों के अब तक एनकाउंटर से नक्सलमुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली।



दशकों से भय और आतंक के पर्याय रहे नक्सलवाद… — Amit Shah (@AmitShah) January 22, 2026 सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इन्हें घेर लिया। नक्सलियों की ओर से फायरिंग के बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई से खलबली मचा दी। 2.35 करोड़ रुपए के इनाम वाला अनल दा भी मारा गया। उस पर झारखंड सरकार ने एक करोड़ रुपए, ओडिशा सरकार ने 1.2 करोड़ रुपए और नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।