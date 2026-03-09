सोमवार, 9 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सूरत , सोमवार, 9 मार्च 2026 (08:15 IST)

पूजा का सामान समझकर नहर में बहाए 2 लाख रुपए, सूरत फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद ढूंढ निकाले नोट

surat family immersed 2 lakh in canal fire brigade recovers money
Gujarat News in Hindi : सूरत के पुणा गांव रोड स्थित निजानंद सोसाइटी में रहने वाले लिंबा परिवार ने अपने घर पर एक धार्मिक पूजा का आयोजन किया था। पूजा संपन्न होने के बाद सारा सामान अलमारी के पास रखा गया था, जहां पास ही तिजोरी में 2 लाख रुपए की नकदी भी पड़ी थी। परिवार के सदस्यों ने अनजाने में जल्दबाजी के चक्कर में पूजा के फूलों और अन्य सामग्री के साथ तिजोरी में रखे 500 रुपए के नोटों के चार बंडल (कुल 2 लाख रुपए) भी उसी थैले में भर लिए।

नहर में विसर्जन और परिवार में मची खलबली

 परिवार के सदस्य इस थैले को लेकर अमेजिया टावर के पास स्थित नहर पर पहुंचे और इसे पूजा की सामग्री समझकर श्रद्धापूर्वक पानी में प्रवाहित कर दिया। जब वे घर लौटे और तिजोरी चेक की, तो उनके होश उड़ गए—2 लाख रुपए की नकदी गायब थी। कुछ ही पलों में उन्हें अहसास हुआ कि पूजा के सामान के साथ पूरी उम्र की जमापूंजी भी नहर में बहा दी गई है। इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया और तुरंत अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

फायर ब्रिगेड का स्पेशल ऑपरेशन 

मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत डंभाल फायर स्टेशन को सूचित किया गया। फायर ऑफिसर और उनकी टीम बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंची। बहते पानी और अंधेरे के बीच पैसों का छोटा सा थैला ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम था। इसके बावजूद, फायर जवानों ने हार नहीं मानी और उफनती नहर के पानी में उतरकर तलाशी शुरू की। घंटों की कड़ी मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार टीम को वह प्लास्टिक का थैला मिल गया।

सुरक्षित निकले नोटों के बंडल 

जब वह थैला पानी से बाहर निकाला गया, तो उसमें रखे 500 रुपए के नोटों के चारों बंडल बिल्कुल सुरक्षित मिले। पूजा के फूलों के बीच दबे होने और प्लास्टिक की थैली की वजह से नोट भीगने से बच गए थे। फायर ब्रिगेड के जवानों की इस ईमानदारी और फुर्ती को देखकर लिंबा परिवार ने राहत की सांस ली और सभी जवानों का आभार व्यक्त किया। यह पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी के सुखद अंत जैसी प्रतीत हुई।
टी-20 वर्ल्ड कप: भारत की ऐतिहासिक जीत, CM योगी ने दी बधाई

प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशाना

प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशानाMamata Banerjee's counterattack on protocol issue : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल मामले को लेकर लगे आरोपों पर पलटवार किया। खबरों के अनुसार, ममता ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दोहराया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अपनी तरफ से सभी जरूरी सहयोग दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान का सम्मान करना हर सरकार और नागरिक की जिम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।

निशांत कुमार JDU में शामिल, बताया आगे क्या है प्लान, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमार

निशांत कुमार JDU में शामिल, बताया आगे क्या है प्लान, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमारनीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज पटना में जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने पटना स्थित जेडीयू के ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार जैसे मौजूद रहे। नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी ने शनिवार को दावा किया कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निशांत को उनके पिता के इस्तीफे के बाद नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसला

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसलाअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने का फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करने के लिए लिया गया है। इस छूट के तहत भारतीय रिफाइनरियों को उन रूसी कच्चे तेल के खेपों को खरीदने की अनुमति दी गई है जो पहले से समुद्र में थीं।

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लान

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लानअमेरिका-इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव चरम पर है। इस बीच एलपीजी के बाद देशवासियों में डर है कि पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी। इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ेंगी। फिर भले ही वेस्ट एशिया में तनाव का असर वैश्विक बाजार पर पड़ा है।

केरल में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलान

केरल में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलानRahul Gandhi made several big announcements in Kerala : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केरल में मास्‍टर स्‍ट्रोक लगाया हैं। खबरों के अनुसार, राज्‍य में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आएगी तो राज्य में कई बड़ी योजनाएं लागू की जाएंगी। कांग्रेस की ओर से जारी इन घोषणाओं में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी ने ये घोषणाएं 'पुथुयुगा यात्रा' की आखिरी रैली में कीं।

युद्ध से तेल बाजार में हड़कंप: कच्चा तेल 115 डॉलर पार, क्या भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम?

युद्ध से तेल बाजार में हड़कंप: कच्चा तेल 115 डॉलर पार, क्या भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम?Crude Oil Price : इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई है। कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो करीब साढ़े तीन साल का उच्च स्तर है। अगर यह तेजी जारी रहती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका भी बढ़ सकती है।

मोजतबा बने ईरान के सुप्रीम लीडर, अमेरिका नाराज, इजराइल ने फिर धमकाया

मोजतबा बने ईरान के सुप्रीम लीडर, अमेरिका नाराज, इजराइल ने फिर धमकायाईरान ने सोमवार को सुप्रीम लीडर के पद पर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा के नाम का एलान कर दिया। मोजतबा के सुप्रीम लीडर बनने पर अमेरिका और इजराइल ने कड़ी नाराजगी जताई। ईजराइल से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली हैं।

टी-20 वर्ल्ड कप: भारत की ऐतिहासिक जीत, CM योगी ने दी बधाई

टी-20 वर्ल्ड कप: भारत की ऐतिहासिक जीत, CM योगी ने दी बधाईTeam India Wins T20 World Cup : टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर टी 20 विश्वकप खिताब जीत लिया। जैसे ही अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के आखिरी बल्लेबाज को आउट करते ही लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जीत का जश्न मना। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टी-20 विश्वकप के फाइनल मैच में शानदार जीत पर देश के सभी नागरिकों और भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है।

9 मार्च की बड़ी खबरें: भारत टी20 वर्ल्ड कप विजेता, मोजतबा ईरान के सुप्रीम लीडर, पिलानी में पारा 40 पार

9 मार्च की बड़ी खबरें: भारत टी20 वर्ल्ड कप विजेता, मोजतबा ईरान के सुप्रीम लीडर, पिलानी में पारा 40 पारTop News 9 March : भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता, मोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, संसद में बजट स‍त्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। राजस्थान के पिलानी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 9 मार्च की बड़ी खबरें।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
