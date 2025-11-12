Share Bazaar में लौटी बहार, Sensex 600 से ज्यादा अंक उछला, Nifty भी 25870 के पार
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन भारी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 600 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई, तो वहीं निफ्टी चढ़कर 25875 के स्तर को पार कर गया। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जल्द फाइनल होने की खबर और बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में एनडीए की वापसी की संभावना से बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। इससे पहले यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 335.97 अंक उछलकर 83,871.32 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.60 अंक की बढ़त के साथ 25694.95 पर पहुंच गया था।
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन भारी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 600 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई, तो वहीं निफ्टी चढ़कर 25875 के स्तर को पार कर गया। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जल्द फाइनल होने की खबर और बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में एनडीए की वापसी की संभावना से बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली।
निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज़्यादा बढ़त टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल में देखने को मिली। इसके बाद अडाणी एंटरप्राइजेज में 4.98 प्रतिशत की बढ़त, इंडसइंड बैंक में 4.64 प्रतिशत की बढ़त, एशियन पेंट्स में 4.24 प्रतिशत की बढ़त, टेक महिंद्रा में 3.42 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। फाइनेंशियल और आईटी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल आया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 1 फीसदी की तेजी आई है। एशियाई बाजारों में भी आज मिलाजुला रुख देखने को मिला। जहां साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं जापान का निक्केई 225 और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली गिरावट में रहे। निवेशकों के उत्साह के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते की उम्मीदें भी हैं।
इससे पहले यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 335.97 अंक यानी 0.40 फीसदी उछलकर 83,871.32 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.60 अंक यानी 0.47 फीसदी की बढ़त के साथ 25694.95 पर पहुंच गया था।
Edited By : Chetan Gour