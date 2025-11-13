गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (12:15 IST)

क्या है फिजिक्सवाला के IPO का हाल, जानिए प्राइस बैंड, लॉट साइट और GMP

PhysicsWallah IPO news in hindi : फिजिक्सवाला के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को निवेशकों का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। गैर संस्थापक निवेशकों के साथ ही योग्य संस्थागत निवेशकों ने भी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पहले दो दिनों में आईपीओ को केवल 13% सब्सक्रिप्शन मिला है। इस वजह से इसके जीएमपी में भी गिरावट दिखाई दे रही है।
 
10 नवंबर को एंकर निवेशकों ने इस पर दांव लगाया। वहीं, मंगलवार 11 नवंबर को यह रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो गया। आज इस आईपीओ में दांव लगाने का आखिरी दिन है। शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग 18 नवंबर को होगी।
 
फिजिक्सवाला ने अपने IPO का प्राइस बैंड 103 रुपए से 109 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसका लॉट साइज 137 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को इसमें निवेश के लिए 14,933 रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक शेयर पर 10 रुपए की छूट की घोषणा भी की है।
 
आईपीओ के माध्यम से कंपनी 3,100 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी शेयर लॉन्च कर रही है। 380 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी के विकास कार्य में खर्च होगा।
 
ग्रे मार्केट में इसकी कीमत 1.25 रुपए हैं। गुरुवार सुबह फिजिक्सवाला आईपीओ का जीएमपी 1.25 रुपए था। शेयर का अपर प्राइस बैंड 109 रुपए है, ऐसे में लिस्टिंग पर शेयर लगभग 110.25 रुपए पर कारोबार कर सकता है। इससे निवेशकों को लगभग 1.15% का लिस्टिंग लाभ मिल सकता है।
edited by : Nrapendra Gupta 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
