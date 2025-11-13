गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By विशेष प्रतिनिधि
Last Modified: गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:44 IST)

शुक्रवार से भोपाल में शुरु होगा तब्लीगी इज्तिमा, 12 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना, पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Tablighi Ijtema will begin in Bhopal from Friday
भोपाल। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक तब्लीगी इज्तिमा कल शुक्रवार से राजधानी भोपाल में शुरु होने जा रहा है। 14 से 17 नवंबर के बीच लगने वाले विश्व प्रसिद्ध तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां अब अंतिम चरण मे है। दिल्ली बम धमाकों के बाद इस बार इज्तिमा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए है और पुलिस-प्रशासन खासी सतर्कता बरता रहा है। भोपाल पुलिस कमिश्वर हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्था कर ली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को लेकर अगर व्यक्ति अफवाह फैलाने या सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है, तो इसको लेकर पुलिस की सोशल मीडिया विंग लगातार नजर रख रही है।  इसके साथ ही शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है।  

राजधानी के ईटखेड़ी में 14 से 17 नवंबर तक चलने वाले 78वां आलमी तब्लीगी इज्तिमा देशभर से जमातें और विदेशों से आने वाले जायरीन शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार इस साल इज्तिमा में 10 से 12 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इज्तिमा 17 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ समाप्त होगा।
 
आयोजन स्थल ईटखेड़ी मैदान पर इज्तिमा की तैयारियों के तहत 120 एकड़ में विशाल पंडाल लगाया गया है, जिसमें जायरीन के बैठने, खाने और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। 50 हजार लोगों के खाने का इंतजाम पहले से ही कर लिया गया है। इसके अलावा 350 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें 71 अलग-अलग पार्किंग जोन बनाए गए हैं।
 
भोपाल के ईंटखेड़ी मैदान में होने जा रहे तब्लीगी इज्तिमा में अगले तीन दिनों में भोपाल रेलवे स्टेशन पर अगले तीन दिनों में लाखों की संख्या मेंजमातियों के  पहुंचने की उम्मीद है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जमातियों की बड़ी संख्या में आमद को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म की एंट्री बंद करने के साथ 150 आरपीएफ जवानों की तैनाती की व्यवस्था की गई है।

बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 150 अतिरिक्त आरपीएफ जवान स्टेशन पर तैनात रहेंगे, जो हर प्लेटफार्म पर निगरानी रखेंगे। भीड़ नियंत्रण, यात्री सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए जवानों को चौकसी के साथ ड्यूटी पर लगाया जाएगा ताकि कोई अव्यवस्था न हो। यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल-इटारसी और भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेशन पर भी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। 4 नए टिकट काउंटर और 6 एटीवीएम मशीनें कार्यरत रहेंगी ताकि यात्रियों को लंबी कतारों का सामना न करना पड़े।
 
इज्तिमा को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को पूर्ण तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। यातायात, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और खाने-पीने की व्यवस्थाओं की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल और आपदा प्रबंधन टीम लगातार तैनात रहेंगी।
