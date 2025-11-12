थोक में प्याज के दाम सुन रह जाएंगे हैरान, 'खून के आंसू' रो रहे हैं किसान

बताया जा रहा है कि रतलाम मंडी में प्याज के दाम 200 रुपए से 600 रुपए क्विंटल है। कुछ किसानों का कहना है कि प्याज को खेत से मंडी तक लाने में 2000 रुपए लग रहे हैं जबकि इसके 250 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं।
मध्य प्रदेश में प्याज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहां की मंडी में प्याज 2 रुपए/किलो बिक रहा है।— Congress (@INCIndia) November 12, 2025
किसान अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उन्हें फसल का दाम नहीं मिल रहा।
नरेंद्र मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें बर्बाद कर छोड़ा है। pic.twitter.com/mbOwh8tR6f