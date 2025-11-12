बुधवार, 12 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रतलाम , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (15:04 IST)

थोक में प्याज के दाम सुन रह जाएंगे हैरान, 'खून के आंसू' रो रहे हैं किसान

onion
Onion Price Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश में प्याज के दामों में भारी गिरावट आई है। मंडी में प्याज मात्र 2 रुपए किलो मिल रहा है। किसान अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उसकी उत्पादन लागत भी नहीं निकल पा रही है। हालांकि रिटेल में अभी भी प्याज 15 रुपए किलो मिल रहा है।
 
कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में प्याज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहां की मंडी में प्याज 2 रुपए/किलो बिक रहा है। किसान अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उन्हें फसल का दाम नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें बर्बाद कर छोड़ा है।
 
पार्टी ने इस पोस्ट के साथ ही फोटो भी शेयर किया है, जो कृषि उपज मंत्री रतलाम का है। इस पोस्ट को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी शेयर किया है। 
 
बताया जा रहा है कि रतलाम मंडी में प्याज के दाम 200 रुपए से 600 रुपए क्विंटल है। कुछ किसानों का कहना है कि प्याज को खेत से मंडी तक लाने में 2000 रुपए लग रहे हैं जबकि इसके 250 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं।  
edited by : Nrapendra Gupta 
Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटेंbihar exit poll 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (Exit Poll) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामने

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामनेDelhi Car Blast: हरियाणा के फरीदाबाद में मिले विस्फोटक और आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शाहीन का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और गजवत-उल-हिंद से है और उसे आतंकवादी नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी।

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टर

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टरDelhi Blast news in hindi : दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में 9 लोग मारे गए जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। इस धमाके के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। अपने 3 साथी डॉक्टरी की गिरफ्तारी के बाद ही उसने यह कदम उठाया।

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब मीडिया में संदिग्‍ध आतंकी डॉक्‍टर उमर का नाम आ रहा है। कुछ मीडिया ने उमर की चाची तब्‍बसुम से चर्चा करने का दावा किया है। कौन है तब्‍बसुम और क्‍या है उमर से उनका कनेक्‍शन।

और भी वीडियो देखें

गजब कॉन्फिडेंस! तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा- 18 नवंबर को लेंगे शपथ

गजब कॉन्फिडेंस! तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा- 18 नवंबर को लेंगे शपथTejashwi Yadav questions exit polls: जर्नो मिरर सर्वे एजेंसी को छोड़ तो ज्यादातर एग्जिट पोल एजेंसियां बिहार में एनडीए की सरकार बना रही हैं। इस बीच, महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से सेट है।

वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य स्नेह राणा और पर्वतारोही सचिन सीएम धामी से मिले

वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य स्नेह राणा और पर्वतारोही सचिन सीएम धामी से मिलेChief Minister Pushkar Singh Dhami: मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेह राणा और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 16 वर्षीय सचिन कुमार ने उनके शासकीय आवास पर भेंट की। मुख्‍यमंत्री धामी ने स्नेह और सचिन को बधाई दी।

दिल्ली में प्रदूषण हुआ गंभीर, AQI 400 के पार, 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद

दिल्ली में प्रदूषण हुआ गंभीर, AQI 400 के पार, 5वीं कक्षा तक स्कूल बंदDelhi Air Pollution News : दिल्ली-एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्कूलों में 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी शुरू हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण शिक्षा निदेशालय ने 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन+ऑफलाइन) में कक्षाएं चलाने का आदेश दिया है। हाइब्रिड मोड का ये आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा।

दिल्ली बम धमाकों का इंदौर कनेक्शन आया सामने, अलफलाह यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी महू का जावेद सिद्दकी

दिल्ली बम धमाकों का इंदौर कनेक्शन आया सामने, अलफलाह यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी महू का जावेद सिद्दकीदिल्ली बम धमाकों का इंदौर कनेक्शन भी अब सामने आया है। दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम देने वाला डॉ. उमर जिस अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा था अल फलाह यूनिवर्सिटी का कर्ताधर्ता इंदौर के महू निवासी जवाद अहमद सिद्दकी है । वहीं दिल्ली धमाकों के बाद जवाद अहमद सिद्दकी और उसका भाई फरार है। जवाद और उसे भाई की तलाश में NIA समेत अन्य जांच एजेंसियां लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है।

तिरुपति मंदिर में 5 साल तक बनते रहे नकली घी के लड्‍डू, 250 करोड़ में खरीदा था 68 लाख किलो घी

तिरुपति मंदिर में 5 साल तक बनते रहे नकली घी के लड्‍डू, 250 करोड़ में खरीदा था 68 लाख किलो घीTirupati Mandir Laddu : आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले नकली घी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, टीटीडी को 2019 से 2024 तक 5 साल की अवधि में लगभग 250 करोड़ रुपए मूल्य का अनुमानित 68 लाख किलोग्राम नकली घी प्राप्त हुआ।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
