मंगलवार, 3 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 3 मार्च 2026 (13:04 IST)

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, इन क्षेत्रों में बढ़ेगा तापमान, यहां बारिश का अलर्ट

Weather Update News
Weather Update News : मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिख रहा है। खबरों के अनुसार, एक ओर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अभी से काफी गर्मी दिख रही है और तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, वहीं मैदानी इलाकों और पश्चिमी तटों पर तापमान में बढ़ोतरी और उमसभरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। इन राज्यों में बारिश होने के भी आसार हैं।
 

देशभर में बदल रहा मौसम का मिजाज 

मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिख रहा है। एक ओर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अभी से काफी गर्मी दिख रही है और तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है।
Weather Update News

इन राज्यों में बारिश के आसार 

हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, वहीं मैदानी इलाकों और पश्चिमी तटों पर तापमान में बढ़ोतरी और उमसभरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। इन राज्यों में बारिश होने के भी आसार हैं।
 
जम्मू-कश्मीर में 4 से 8 मार्च के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 7 और 8 मार्च को बारिश या बर्फबारी हो सकती है। गुजरात में 4 से 6 मार्च के दौरान और फिर 8 मार्च को गर्म और उमसभरी स्थिति बनी रह सकती है। अगले 7 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है।

दिल्ली में दिख रहा गर्मी का असर

पंजाब के गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र के अकोला में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम के लिए असामान्य रूप से अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी का असर साफ दिखाई देगा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर रह सकता है।
Weather Update News

इस साल जल्दी दस्तक दे सकती है गर्मी

दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण दोपहर का समय असहज रह सकता है। बिहार में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। कई जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मार्च की शुरुआत में ही तापमान का सामान्य से काफी ऊपर पहुंच जाना इस बात का संकेत है कि इस साल गर्मी जल्दी दस्तक दे सकती है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 7 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर में कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है। दक्षिण केरल में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर मध्य प्रदेश में अगले 3–4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है।
 
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरा।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस भीषण संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने UAE के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से फोन पर लंबी बात की है।

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजा

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजाChinese Air Defense Failure: दुनियाभर में अपनी सैन्य तकनीक का डंका पीटने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। मार्च 2026 में ईरान पर हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने चीनी रक्षा प्रणालियों की कलई खोल दी है। विशेष रूप से, चीन का सबसे उन्नत माना जाने वाला HQ-9B सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम इन आधुनिक हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदर

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदरमिडिल-ईस्ट की आग अब भारतीय परिवारों के घरों तक पहुंच गई है। ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हुए आत्मघाती ड्रोन हमले में एक भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत हो गई है। बमों से लदे ड्रोन ने जैसे ही टैंकर 'MKD VYOM' को निशाना बनाया, इंजन रूम में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया।

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती है

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती हैइजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन है। अमेरिका ने बताया कि कुवैत ने उसके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। UN परमाणु एजेंसी (IAEA) में ईरान के राजदूत के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी रहती है।

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंग

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंगमिडिल ईस्‍ट की जंग ने अब और ज्‍यादा आग पकड़ ली है। ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला बोला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो 'अरामको' पर अटैक किया गया है। हालांकि, किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। आग पर भी काबू पा लिया गया है।

और भी वीडियो देखें

भारत में कितने युवाओं की जॉब ले डूबेगी एआई 'सुनामी'?

भारत में कितने युवाओं की जॉब ले डूबेगी एआई 'सुनामी'?भारत में कम से कम 26 फीसदी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। आईएमएफ और सिट्रिनी रिसर्च के ताजा अध्ययनों में इसके बारे में गंभीर चेतावनी दी गई है। इसका सबसे बुरा असर कालेज से निकल कर नौकरी शुरु करने वाले युवाओं पर पड़ेगा।

चंद्र ग्रहण से पहले भूकंप से थर्राया इंडोनेशिया, जानिए तीव्रता

चंद्र ग्रहण से पहले भूकंप से थर्राया इंडोनेशिया, जानिए तीव्रताEarthquake in Indonesia : चंद्र ग्रहण से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच इंडोनेशया में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई।

होर्मुज़ संकट: दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग बंद, भारत की बढ़ी टेंशन!

होर्मुज़ संकट: दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग बंद, भारत की बढ़ी टेंशन!होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव से वैश्विक तेल बाज़ार और बीमा क्षेत्र में हड़कंप। जानें कैसे ऊँचे प्रीमियम और रूट डाइवर्जन से भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

ईरान-अमेरिका महायुद्ध: खाड़ी देशों से हजारों भारतीयों की वतन वापसी शुरू, स्पेशल फ्लाइट्स से लौट रहे नागरिक

ईरान-अमेरिका महायुद्ध: खाड़ी देशों से हजारों भारतीयों की वतन वापसी शुरू, स्पेशल फ्लाइट्स से लौट रहे नागरिकअमेरिका और ईरान के बीच पिछले 3 दिनों से जारी महायुद्ध की वजह से खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। एयर इंडिया और इंडिगो के साथ ही विदेशी एयरलाइंस की उड़ानों के जरिए भारतीयों को भारत लाया जा रहा है।

नेत्रम रैंकिंग में जूनागढ़, गांधीनगर और गांधीधाम का दबदबा, DGP राव ने अवॉर्ड देकर पुलिस की थपथपाई पीठ

नेत्रम रैंकिंग में जूनागढ़, गांधीनगर और गांधीधाम का दबदबा, DGP राव ने अवॉर्ड देकर पुलिस की थपथपाई पीठGujarat Police Netram Ranking : गुजरात पुलिस आधुनिक तकनीक अपनाकर 'स्मार्ट पुलिसिंग' की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के विजन के अनुसार लागू किए गए 'प्रोजेक्ट विश्वास' (Video Integration and State Wide Advanced Security) के तहत राज्य के 34 जिलों में आधुनिक 'नेत्रम' कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर अवॉर्ड दिए जाते हैं। वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही की रैंकिंग में जूनागढ़ नेत्रम पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूची में गांधीधाम और गांधीनगर नेत्रम ने भी शीर्ष स्थान हासिल किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com