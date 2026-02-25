Weather Update : मैदानी इलाकों में ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखा असर, 6 राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में हल्की ठंड का असर बना हुआ है। खबरों के अनुसमौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राजस्थान में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।





छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। जगदलपुर में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

मध्य प्रदेश के 20 जिलों में हुई बारिश

पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, यहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 27 फरवरी को पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा। इसका असर प्रदेश में 1-2 मार्च को दिख सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन मार्च की शुरुआत में फिर बारिश के आसार हैं।

ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी

IMD के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहेगा और बारिश की चेतावनी नहीं है हालांकि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर और बरेली में सुबह हल्की ठंड बढ़ सकती है।

बिहार में बढ़ सकता है तापमान

झारखंड में कई जिलों में सुबह कुहासा और हल्के बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है।

Edited By : Chetan Gour