गुरुवार, 13 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Stock market is witnessing a rise in early trade today
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (12:22 IST)

Share Bazaar की मजबूत शुरुआत, Sensex 300 अंकों से ज्‍यादा उछला, Nifty में भी आई तेजी

Stock market is witnessing a rise in early trade today
Share Market Update News : शेयर बाजार में आज तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती कारोबार के दौरान दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले। सुबह सेंसेक्स 330.43 अंक की तेजी के साथ 84,796.94 अंकों पर कारोबार रहा था, वहीं निफ्टी 75.85 अंक की बढ़त के साथ 25,951.65 पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ कामकाज बंद हुआ था। 12 नवंबर को हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स में 595 अंकों की बढ़त के चलते कामकाज 84467 के स्तर पर दिखाई दिया था जबकि निफ्टी में 181 अंकों की बढ़त के चलते कामकाज 25876 के स्तर पर बंद हुआ था।

खबरों के अनुसार, शेयर बाजार में आज तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तीनों इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं।  शुरुआती कारोबार के दौरान दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले। सुबह सेंसेक्स 330.43 अंक की तेजी के साथ 84,796.94 अंकों पर कारोबार रहा था, वहीं निफ्टी 75.85 अंक की बढ़त के साथ 25,951.65 पर पहुंच गया। ऑटो सेक्टर में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। बैंकिग सेक्टर के शेयरों में भी जमकर खरीदारी नजर आ रही।
आज मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक के अलावा रियल्टी सेक्टर और हेल्थकेयर सेक्टर में हरे निशान में कामकाज देखने को मिला है। कारोबार के दौरान निफ्टी ने आज का हाई 25907 बनाया है जबकि सबसे कम स्तर 25,808 रहा है। आज चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार 4017 के स्तर पर नजर आया। वहीं कोरिया के कोस्पी में 0.11% की बढ़त के साथ कारोबार 4,154 के स्तर पर नजर आया। 
इससे पहले यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ कामकाज बंद हुआ था। 12 नवंबर को हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स में 595 अंकों की बढ़त के चलते कामकाज 84467 के स्तर पर दिखाई दिया था जबकि निफ्टी में 181 अंकों की बढ़त के चलते कामकाज 25876 के स्तर पर बंद हुआ था।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई

LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुईLatest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार ने दिल्ली धमाकों को आतंकी हमला करार दिए जाने के बाद जांच की गति और बढ़ गई है। धमाकों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई। पल पल की जानकारी...

क्या है फिजिक्सवाला के IPO का हाल, जानिए प्राइस बैंड, लॉट साइट और GMP

क्या है फिजिक्सवाला के IPO का हाल, जानिए प्राइस बैंड, लॉट साइट और GMPPhysicsWallah IPO news in hindi : फिजिक्सवाला के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को निवेशकों का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। गैर संस्थापक निवेशकों के साथ ही योग्य संस्थागत निवेशकों ने भी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पहले दो दिनों में आईपीओ को केवल 13% सब्सक्रिप्शन मिला है। इस वजह से इसके जीएमपी में भी गिरावट दिखाई दे रही है।

Weather Update : उत्‍तर भारत में सर्दी का सितम, जानिए कहां है पारा माइनस 5 से कम

Weather Update : उत्‍तर भारत में सर्दी का सितम, जानिए कहां है पारा माइनस 5 से कमWeather Update News : मौसम में इन दिनों जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान माइनस में लुढ़क जाने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान -4.5 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जबकि दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

ट्रंप के साइन करते ही खत्म हुआ शटडाउन, अमेरिकियों को 43 दिन बाद मिली राहत

ट्रंप के साइन करते ही खत्म हुआ शटडाउन, अमेरिकियों को 43 दिन बाद मिली राहतUS Shutdown open : अमेरिका में पिछले 43 दिन से जारी शटडाउन अब खत्म हो गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने शटडाउन खत्म करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी इतिहास के इस सबसे लंबे शटडाउन को खत्म कर दिया। इससे अमेरिकियों ने राहत की सांस ली है।

Delhi Blast : 4 जगह सीरियल ब्लास्ट का था प्लान , न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्ट

Delhi Blast : 4 जगह सीरियल ब्लास्ट का था प्लान , न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्टDelhi Blast 2025 : दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस समेत जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। विस्फोट के तीसरे दिन भी घटनास्थल के पास से लोगों के अंग मिल रहे हैं। इस बीच मीडिया खबरों में कहा गया है कि लगभग 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। उनकी योजना दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की थी। प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com