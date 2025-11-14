NDA की प्रचंड जीत पर PM मोदी का पहला रिएक्शन, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा

बिहार चुनाव की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है। 243 में से 202 सीटों के साथ NDA रिकॉर्ड जीत की ओर है जबकि महागठबंधन के खाते में 34 सीटें आ रही हैं। एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार की जीत के लिए एक्स पर रिएक्शन दिया है।

सुशासन की जीत हुई है।



विकास की जीत हुई है।



जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है।



सामाजिक न्याय की जीत हुई है।



बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें… — Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2025

पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।