NDA की प्रचंड जीत पर PM मोदी का पहला रिएक्शन, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा
बिहार चुनाव की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है। 243 में से 202 सीटों के साथ NDA रिकॉर्ड जीत की ओर है जबकि महागठबंधन के खाते में 34 सीटें आ रही हैं। एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार की जीत के लिए एक्स पर रिएक्शन दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।