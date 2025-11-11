भूटान में दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने कहा कि मैं रातभर सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में था। विचार-विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना, भारत का और मेरा कमिटमेंट था।
गौरतलब है कि 10 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए बम विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है।
