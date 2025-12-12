शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (10:34 IST)

कौन बनेगा यूपी भाजपा अध्‍यक्ष, 14 दिसंबर को फैसला, दौड़ में इन दिग्गजों के नाम?

UP BJP President Election : उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। 13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के नाम का एलान कर दिया जाएगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में 7 नाम सबसे आगे चल रहे हैं।
 
यूपी भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, धर्मपाल लोधी, बीएल वर्मा, हरीश द्विवेदी और गोविंद शुक्ला के सबसे आगे हैं। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव, पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर के नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में चल रहे हैं। 
 
इस बार भी भाजपा किसी ऐसे नेता पर दांव लगा सकती है, जिसके साथ सरकार का समन्वय बेहतर रहने और संगठन का लंबा अनुभव हो। हालांकि इस पद के लिए पार्टी किसी नए नाम का एलान कर चौंका भी सकती है। 
 
पार्टी ने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ ही प्रांतीय परिषद के करीब 400 सदस्यों को लखनऊ बुला लिया है। माना जा रहा है कि 2027 विधान सभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुना जाएगा, जो संगठन और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर सके।
 
चुनाव अधिकारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ.महेंद्र नाथ पांडेय के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी शनिवार को यहां आएंगे। उनके सामने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए नमांकन पत्र लिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव अधिकारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में 14 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराया जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
 
