Weather Update : शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : देश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। सर्दी का मौसम अब उत्तर भारत में पूरे जोरशोर से दस्तक दे चुका है। शीतलहर से उत्तर भारत कांप रहा है। ठंडी हवाओं की तेज लहरों ने मैदानी इलाकों को जकड़ लिया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ने सर्दी को और गहरा कर दिया है। शीतलहर, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ और 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं के कारण बिहार में सुबह के समय लोगों ने भीषण ठंड महसूस की। मध्य प्रदेश में इंदौर का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.5 डिग्री पर पहुंच गया।
खबरों के अनुसार, देश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में घना कोहरा पड़ सकता है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित होगा।
अब भारत मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। दिल्ली-NCR में जहां तापमान सामान्य से नीचे लुढ़क गया है, वहीं घने कोहरे और प्रदूषण ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में शीतलहर के हालात बने रहेंगे। उत्तराखंड में हल्का कोहरा छाने की संभावना है।
आज और कल प्रदेश के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 14 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आज घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में लगातार ठंड में इजाफा हो सकता है।
IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, असम, मेघालय, हिमाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 12–16 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी ने ऊंचाई वाले इलाकों को सफेद चादर से ढंक दिया है। कश्मीर घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस कदर हावी है कि तापमान लगातार तीसरी रात भी 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। इंदौर, जो आमतौर पर अपेक्षाकृत गर्म माना जाता है, इस बार प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ज्यादा सर्द हो गया। इंदौर का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.5 डिग्री पर पहुंच गया।
इस समय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे मैदानी राज्यों में कंपकंपाती हवाएं चल रही हैं। तापमान में अचानक गिरावट आने से किसान और ग्रामीण इलाकों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। IMD के अनुसार, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है।
Edited By : Chetan Gour