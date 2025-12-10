बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (11:31 IST)

Weather Update : देशभर में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्‍यों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

Weather Update
Weather Update News : देश के कई हिस्सों में सर्दी अब अपने तेज रूप में दिखाई देने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, मध्य भारत, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मराठवाड़ा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जैसे जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। इस दौरान भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4.6 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया।
 
खबरों के अनुसार, देश के कई हिस्सों में सर्दी अब अपने तेज रूप में दिखाई देने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, मध्य भारत, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मराठवाड़ा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी।
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13 दिसंबर से हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज कुछ स्थानों पर गरज, चमक और भारी बारिश का अलर्ट है। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 12 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं हावी रहेंगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तक पहुंच सकता है।

महाराष्ट्र में अगले चार दिनों तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट, जबकि आगे फिर स्थिरता रहने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 10 से 12 दिसंबर तक मध्य-पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में शीतलहर जारी रहने की संभावना है।
असम और मणिपुर के अलग-अलग इलाकों में 10 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ शहरों में शीतलहर का दौर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है। सुबह के समय घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी का दौर देखा जा रहा है।
पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जैसे जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। इस दौरान भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4.6 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयानदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...CDF Asim Munir News : पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद ए‍क बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। मुनीर ने एक बार फिर गीदड़भभकी देते हुए कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादी

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादीइंदौर में रह रहे पाकिस्तान मूल के निवासी की दूसरी शादी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका महिला निकिता नागदेव ने की। याचिका में निकिता ने दूसरी शादी रोकने और पति विक्रम को फिर से पाकिस्तान भेजने की मांग की है। इसके पहले उसने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी।

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगीSupreme Court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी भाषा न बोलें, जो पीड़ित को डरा दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्राइवेट पार्ट पकड़ना, पायजामा का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौकाIndigo Crisis : इंडिगो एयरलाइंस का उड़ान संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कई उड़ानों को आज रद्द कर दिया गया। इस बीच मोदी सरकार इंडिगो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी की 5 फीसदी उड़ानों को रद्द कर उनके स्लाट्स को अन्य कंपनियों को दिया जा सकता है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन, 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन, 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे फेसबुक और इंस्टाग्रामSocial Media ban in Australia : ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वे अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब नहीं चला सकेंगे। थ्रेड्स, एक्स, स्नैपचैट, किक, ट्विच और रेडिट भी बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएंगे।

अमेरिका ने 85,000 वीजा किए रद्द, वीजा इंटरव्यू अगले साल तक स्थगित

अमेरिका ने 85,000 वीजा किए रद्द, वीजा इंटरव्यू अगले साल तक स्थगितUS Visa news in hindi : अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 2025 में अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें 8,000 छात्र वीजा भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कई वीजा इंटरव्यू अगले साल तक स्थगित कर दिए गए हैं। इस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

IndiGo के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, फ्लाइट ऑपरेशन्स में 10% की कटौती का दिया आदेश

IndiGo के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, फ्लाइट ऑपरेशन्स में 10% की कटौती का दिया आदेशIndiGo News : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को इंडिगो के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने पिछले 7-8 दिनों में पायलट और क्रू रोस्टर की खराब प्लानिंग की वजह से 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थीं। मंत्रालय ने इंडिगो द्वारा ऑपरेट की जाने वाली कुल फ्लाइट्स में से 10 प्रतिशत फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया है।

मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष ने क्यों खोला मोर्चा, क्या है मामला?

मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष ने क्यों खोला मोर्चा, क्या है मामला?Madaras highcourt Swamynathan : मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन के हिंदुओं के पक्ष में दिए एक फैसले पर बवाल मचा हुआ है। उन्‍हें हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। जज के खिलाफ डीएमके के महाभियोग नोटिस पर 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस स्वामीनाथन का आचरण निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायपालिका के धर्मनिरपेक्ष कामकाज के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। वहीं भाजपा का कहना है कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्‍होंने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो हिन्‍दुओं के हक में हैं।

भारत को झकझोरने वाली 10 प्रमुख घटनाएं, जिम्मेदारों पर भी उठे सवाल

भारत को झकझोरने वाली 10 प्रमुख घटनाएं, जिम्मेदारों पर भी उठे सवाल10 major accidents in India in year 2025: वर्ष 2025 भारत के लिए कई मायनों में दुखद साबित हुआ, क्योंकि देश ने एक के बाद एक कई हृदय विदारक हादसों और त्रासदियों का सामना किया। चाहे वह मानवीय चूक के कारण हुई औद्योगिक त्रासदी हो, धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ हो या फिर सुरक्षा विफलता के कारण हुआ आतंकी हमला हो, इन घटनाओं ने देश की सुरक्षा प्रणाली, भीड़ प्रबंधन और आपदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com