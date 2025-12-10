Weather Update News : देश के कई हिस्सों में सर्दी अब अपने तेज रूप में दिखाई देने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, मध्य भारत, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मराठवाड़ा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जैसे जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। इस दौरान भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4.6 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया।
खबरों के अनुसार, देश के कई हिस्सों में सर्दी अब अपने तेज रूप में दिखाई देने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, मध्य भारत, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मराठवाड़ा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी।
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13 दिसंबर से हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज कुछ स्थानों पर गरज, चमक और भारी बारिश का अलर्ट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 12 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं हावी रहेंगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तक पहुंच सकता है।
महाराष्ट्र में अगले चार दिनों तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट, जबकि आगे फिर स्थिरता रहने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 10 से 12 दिसंबर तक मध्य-पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में शीतलहर जारी रहने की संभावना है।
असम और मणिपुर के अलग-अलग इलाकों में 10 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ शहरों में शीतलहर का दौर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है। सुबह के समय घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी का दौर देखा जा रहा है।
पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जैसे जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। इस दौरान भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4.6 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया।
Edited By : Chetan Gour