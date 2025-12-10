चुनाव सुधार पर दूसरे दिन भी संसद में बहस, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब
Latest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव सुधार पर आज भी लोकसभा में बहस जारी रहेगी। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद बहस को आगे बढ़ाएंगे। बहस के अंत में गृहमंत्री अमित शाह का भाषण होगा। पल पल की जानकारी...
-पाकिस्तान की अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों का प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें अपने भाई से नहीं मिलने दिया गया।
07:43 AM, 10th Dec
-शीतकालीन सत्र के 8वें दिन चुनाव सुधार पर लोकसभा में बहस जारी रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी।
-कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने की 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। इस दौदौरान वे प्रवासी भारतीयों के साथ ही जर्मनी के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा भी मौजूद रहेंगे।