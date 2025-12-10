बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Massive fire in Surat Gujarat
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सूरत (गुजरात) , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (14:01 IST)

सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग, कई दुकानें आईं चपेट में, इलाके में मची अफरातफरी

Massive fire in Surat Gujarat
Surat Textile Market Fire News : गुजरात के सूरत के पर्वत पाटियां इलाके में एक कपड़ा बाजार में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग के कारण पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 20 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही हैं। आग क्यों और कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।
 
खबरों के अनुसार, गुजरात के सूरत के पर्वत पाटियां इलाके में एक कपड़ा बाजार में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग के कारण पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 20 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार, आग सबसे पहले लिफ्ट के केबल में लगी, जिसके बाद यह तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई।
आग मुख्य रूप से तीसरी, पांचवीं और नौवीं मंजिल पर फैली थी। मार्केट के भीतर पॉलिस्टर कपड़े का भारी स्टॉक होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्डिंग के आग ऊपरी हिस्से में लगी थी। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकलकर्मी हाइड्रोलिक एस्केलेटर के जरिए ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कपड़ा बाजार होने के कारण आग पर काबू पाने में ज्यादा वक्त लगने की आशंका जताई जा रही है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयानदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...CDF Asim Munir News : पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद ए‍क बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। मुनीर ने एक बार फिर गीदड़भभकी देते हुए कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादी

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादीइंदौर में रह रहे पाकिस्तान मूल के निवासी की दूसरी शादी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका महिला निकिता नागदेव ने की। याचिका में निकिता ने दूसरी शादी रोकने और पति विक्रम को फिर से पाकिस्तान भेजने की मांग की है। इसके पहले उसने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी।

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगीSupreme Court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी भाषा न बोलें, जो पीड़ित को डरा दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्राइवेट पार्ट पकड़ना, पायजामा का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौकाIndigo Crisis : इंडिगो एयरलाइंस का उड़ान संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कई उड़ानों को आज रद्द कर दिया गया। इस बीच मोदी सरकार इंडिगो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी की 5 फीसदी उड़ानों को रद्द कर उनके स्लाट्स को अन्य कंपनियों को दिया जा सकता है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्‍त, केंद्र सरकार को फटकार, पूछा सवाल

इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्‍त, केंद्र सरकार को फटकार, पूछा सवालIndigo Crisis : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इंडिगो संकट पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने सवाल किया कि आप इतने समय से क्या कर रहे थे? ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने दी गई? एयरपोर्ट पर फंसे लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए?

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने महिला पत्रकार को आंख मारी, इमरान खान को लेकर पूछा था सवाल, वीडियो वायरल

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने महिला पत्रकार को आंख मारी, इमरान खान को लेकर पूछा था सवाल, वीडियो वायरलपाकिस्‍तान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी का है। जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। दरअसल, इस अफसर ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक महिला पत्रकार को आंख मार दी।

गुरुग्राम में युवक ने गाय को खिलाए चिकन मोमोज, हिन्दू संगठन भड़के, अब मांग रहा है माफी

गुरुग्राम में युवक ने गाय को खिलाए चिकन मोमोज, हिन्दू संगठन भड़के, अब मांग रहा है माफीYoung youtuber fed chicken momos to a cow in Gurugram: गुरुग्राम में एक यूट्यूबर द्वारा गाय को चिकन मोमोज खिलाने का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिन्दू संगठन भड़क गए। आरोपी की पहचान न्यू कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय ऋतिक चंदाना के रूप में हुई है। हिन्दू संगठन ने आरोपी को पकड़कर पहले उसकी पिटाई की उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

दिल दहलाने वाला हादसा, चलती कार से टकराया विमान, वीडियो हुआ वायरल

दिल दहलाने वाला हादसा, चलती कार से टकराया विमान, वीडियो हुआ वायरलPlane collided with moving car on highway in America : अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक छोटा विमान आपात स्थिति में हाईवे पर लैंड करने की कोशिश करते हुए एक चलती हुई कार से टकरा गया। लैंडिंग से पहले विमान के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे पायलट को उसे पास के हाईवे पर उतारना पड़ा। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हुमायूं कबीर ने बढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किल, ओवैसी से की तुलना, मुस्लिम वोट बैंक पर नजर

हुमायूं कबीर ने बढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किल, ओवैसी से की तुलना, मुस्लिम वोट बैंक पर नजरhumayun kabir news in hindi : तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। उन्होंने अपनी तुलना असदुद्दीन ओवैसी से की है।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com