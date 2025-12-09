इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा हादसा, 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा हादसा, 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत
Major accident in Indonesia : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक 7 मंजिला ऑफिस इमारत में मंगलवार को आग लग गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। आग की ये घटना जकार्ता के सेंटर में स्थित एक ऑफिस की बिल्डिंग में लगी, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। खबरों के अनुसार, एक बैटरी में आग लग जाने के कारण यह हादसा हुआ। इंडोनेशिया में आग लगने की यह भयावह घटना पिछले महीने हांगकांग के ताई पो जिले में लगी भीषण आग के बाद हुई है, जिसमें लगभग 160 लोगों की मौत हो गई थी।
खबरों के अनुसार, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक 7 मंजिला ऑफिस इमारत में मंगलवार को आग लग गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। आग की ये घटना जकार्ता के सेंटर में स्थित एक ऑफिस की बिल्डिंग में लगी, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी है। इस बिल्डिंग में टेरा ड्रोन इंडोनेशिया के ऑफिस हैं, जो खनन से लेकर कृषि तक के क्षेत्रों के लिए ड्रोन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है।
सबसे पहले पहली मंजिल पर आग लगी, जिसको कर्मचारियों ने बुझाने की कोशिश की थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खबरों के अनुसार, एक बैटरी में आग लग जाने के कारण यह हादसा हुआ। बाद में यह आग वहां बने गोदाम में फैल गई, जो कि ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई।
फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। इंडोनेशिया में आग लगने की यह भयावह घटना पिछले महीने हांगकांग के ताई पो जिले में लगी भीषण आग के बाद हुई है, जिसमें लगभग 160 लोगों की मौत हो गई थी।
