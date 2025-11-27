हांगकांग की हाईराइज इमारतों में भयावह आग, 44 की मौत, 300 से ज्यादा लापता
Hongkong fire news : हांगकांग के ताई पो में हाईराइज इमारतों में बुधवार को भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ताई पो स्थित वांग फुक कोर्ट एस्टेट में जिस स्थान पर आग लगी वह लगभग 2,000 अपार्टमेंट वाले आठ इमारतों के परिसर में फैला हुआ है। स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। करीब 700 निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर पास के स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में बने अस्थायी आश्रय गृहों में पहुंचाया गया है।
घटनास्थल से सामने आए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इमारत के ऊपरी हिस्सों से काली धुएं की मोटी लपटें निकल रही थीं और दमकलकर्मी सीढ़ियों व क्रेन की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग खिड़कियों से चिल्लाते और मदद मांगते दिखे।
बताया जा रहा है कि नवीकरण कार्य के दौरान वेल्डिंग की चिंगारी से आग शुरू हुई। आग के तेजी से फैलने की वजह इमारत के बाहरी हिस्से पर चल रहे नवीकरण कार्य के दौरान लगाए गए बांस के मचान थे। लकड़ी और बांस की यह संरचना आग की लपटों को ऊपर की मंजिलों तक ले गई।
